Hace tiempo que dejamos de gestionar la rutina. Lo he dicho otras veces y hoy quiero profundizar en esa idea, porque me parece paradigmática de lo que han sido estos casi nueve años de gobierno en la Vall d’Uixó. Y para ello utilizaré como ejemplo la empresa pública Emsevall, que gestiona les Coves de Sant Josep de forma directa. Hasta 2015 el PP la usaba como cajón desastre para tratar de contentar a unos y a otros, sin éxito como vimos después. Pusimos fin a esta etapa de poca transparencia y de gestión a base de intereses políticos y partidistas. Entonces tomamos la valiente decisión de introducir criterios profesionales y empresariales. Es decir, hacer lo que hace cualquier empresa que funciona.

¿Y qué ha pasado? Que ese trabajo se ha consolidado y hemos sido capaces de cumplir con los objetivos marcados. El principal de ellos: aumentar los ingresos. Un incremento que va a revertir en la mejora del Paratge de Sant Josep con la nueva piscina. Cuando llegamos al gobierno, los ingresos igualaban a los gastos y no había beneficios para mejorar otras cosas. Entonces se gestionaba la rutina. Quisimos ir más allá y tras hacer un estudio de mercado y analizar qué estaba demandando el sector, cambiamos toda la iluminación del interior de les Coves de Sant Josep y creamos nuevos productos turísticos como el espeleokayak o el ciclo de conciertos Singin’ in the cave.

De acuerdo a este planteamiento y a la realización de una comparativa con los precios de las entradas de otras cuevas turísticas de España y Europa, incrementamos el precio de la entrada de les Coves de Sant Josep. El resultado de aplicar estas decisiones empresariales ha sido que llevamos dos años batiendo récords de venta de entradas. El año pasado superamos las 235.000 visitas. Esto supone que les Coves de Sant Josep generen beneficios que repercuten en la mejora de la ciudad sin necesidad de que los paguen los valleros y valleras a través de sus impuestos. Y es que gracias a los beneficios que ya están generando les Coves de Sant Josep vamos a construir la nueva piscina de verano.

No estamos aplicando ninguna fórmula mágica. Tan solo estamos aplicando la gestión responsable y profesional a un recurso turístico que es único. La rutina era que la visita en barca que se inició en los 60 no hubiera sufrido ningún cambio desde entonces. 60 años sin tocar nada: ni siquiera cambiar la luz interior a led para que fuera más sostenible y reducir el consumo eléctrico. Pero es que el PP no había movido ni un dedo para poner en marcha la venta de entradas por internet, ¡en pleno siglo XXI! Hoy la realidad es totalmente distinta y tras invertir en los últimos años en el interior de les Coves de Sant Josep, ha llegado el momento de invertir en el exterior: en el Paratge de Sant Josep.

Nueva piscina

Por eso este año vamos a destinar los beneficios de les a la nueva piscina. En el presupuesto de 2024 se destinan más de 500.000 euros para la redacción del proyecto e iniciar el derribo de las actuales construcciones, que se encuentran en muy mal estado. Una situación heredada de la mala gestión del PP, que privatizó la piscina de verano y la entregó ya con serias deficiencias, entre ellas pérdidas y fugas de agua que la hacían insostenible. La nueva piscina de verano se gestionará directamente desde Emsevall, que ya tiene experiencia en este ámbito porque es la responsable de la piscina cubierta. Y seguirá un modelo más lúdico y familiar que, además de ser disfrutada por los valleros y valleras, será un complemento a nuestra oferta turística.

Al final, cuando se gestiona la rutina no se ve más allá del corto plazo. Es lo que hizo el PP, tratar de abrir la piscina al coste que fuera (que acabaron pagando los vecinos y vecinas) antes de las elecciones de 2015.

No engañaron a nadie. Y ahora estamos cada vez más cerca de que ese empastre tenga una solución definitiva y la nueva piscina de verano sea una realidad. Nos avala la credibilidad de haber ido dando pasos para hacerlo posible. Sin prisa pero sin pausa, porque en estos asuntos de calado las prisas no son buenas. Hay que poner luces largas y pensar en el futuro de la Vall d’Uixó y en el interés general de los valleros y valleras.

Alcaldesa de la Vall d’Uixó