Vuelve a subir el salario mínimo… ¡Gracias Yolanda!. Otra vez, el acuerdo es únicamente con los sindicatos UGT y CCOO. ¡Vaya años que llevamos! Hay que reconocer que el salario mínimo está subiendo en los últimos años como nunca lo había hecho. En este 2024, se sitúa en 1.134 euros por 14 pagas anuales. ¡Un escándalo vamos! No será fácil que la economía resista esto. Viene sufriendo mucho. Hemos llevado el salario mínimo desde los 735 euros de 2018; hasta esta barbaridad. Pero en UGT no nos gusta hablar siempre del salario; tampoco del salario mínimo… bueno, un poco sí; pero queremos comentar otras cosas: Alquilar un piso en Castelló de la Plana de unos 90 metros cuesta; según Idealista 730 €. Según ASUFIN, la cesta de la compra básica se eleva a 145,84 € por persona, mensuales. (Carrefour elaboró en 2022, una cesta básica semanal por 30 €, lo curioso es que no incluía alimentos frescos, ni carnes, ni pescados, ni huevos, ni verduras; esta de ASUFIN debe ser parecida).

Poder comer y un lugar donde cobijarse son las dos necesidades básicas, Parece que actualmente y gracias al SMI actual; se puede hacer frente a las dos. Existe una clara dificultad si se pretende comer carne, pescado, huevos o verdura; pero asumiendo estas limitaciones, puede que quede algo para pagar la calefacción, la electricidad y el agua en la vivienda. Asumamos que será muy difícil tener teléfono móvil, ni internet en casa. Si lo consigues y además te sobran 12 euros, contrata Netflix; seguramente será todo el ocio que puedas permitirte. En UGT seguimos apostando por dignificar el Salario Mínimo Interprofesional. Apostaremos en los años venideros por nuevos aumentos del salario mínimo y de los salarios en general. Estamos seguros que encontraremos enfrente sesudos pensadores, economistas austeros y otros estrictos liberales; maldiciendo el daño que estos incrementos en los salarios de los desheredados, harán a la economía general del País. Mientras, seguiremos viendo desfiles de moda en televisión, donde un traje que alguien usará solo una noche, costará cinco o seis salarios mínimos, nos hablarán del cocinero de moda, en cuyo restaurante, una cena degustación, costará lo mismo que un mes de alquiler. Nos hablarán del incremento del turismo, de disfrutar en hoteles con presupuesto de 150 € la noche. En definitiva, la información general nos seguirá hablando de un mundo idílico, con apariencia de normal. Salir a cenar con los amigos, pasar las vacaciones en el extranjero, proporcionar actividades extraescolares a nuestros hijos, ir al gimnasio, el dietista, hacerse la manicura, viajar… ¡Cuántas cosas se pueden hacer con 1.134 € al mes! Y ahora, la pregunta. ¿Debe un salario permitir una vida digna? La Constitución española nos marca un derecho que deberíamos plantearnos como objetivo: Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. ¡No olvidéis ahorrar algo para las fiestas de Magdalena, que ya se acercan. ¡Saludos! Secretario general FeSMC Comarques de Castelló UGT