Dos preadolescents, en una renyina de colles ravaleres, van discutir un poc més fort que la resta. Aleshores, el de més edat, amb cara de malicia, li va dir al contrincant: «El dia que et trobe pel carrer te vaig a matar». Possiblement allò no era altra cosa que una manifestació de la rabia del moment. El receptor de l’amenaça, tanmateix, s’ho va prendre seriosament. De manera que, quan anava pel carrer, la por no el deixava surar. L’angoixa de trobar-se amb ell era insuportable i, com que els dos eren del mateix raval, la possibilitat de trobar-se era certa. El moment esperat va aplegar; el futur fiambre el va guaitar de lluny i va tindre l’ocasió de fugir. No ho va fer. I amb un atac d’insensatesa adolescent o valentia inexplicable, s’encarà amb el portador del seu futur i li va etzibar: «Ací estic!» Potser el suposat agressor ni recordava les seues amenaces, i li contesta: «Si, I què nassos vols? L’aspirant a passar el riu d’esqueneta, amb la força del qui pensa que ho te tot perdut, li recordà: El dia que vam renyir em vas dir que quan em tornaries a vore, em mataries, i ací estic, amanit per a que em mates». De veres, , així va ser i així ho conte. L’assassí hipotètic li va donar una espenta i li va dir: «Ves-te’n d’ací. No et vull tornar a vore en la vida». I aquí, es va acabar la mortificació i la amenaça. La historia contada ens porta a raonar sobre les intimidacions. De vegades és bo trencar el cordó umbilical que te lliga a l’amenaça per tal de lliurar-se d’ella. El senyor Feijóo, per escamotejar-se dels seues deures, coacciona al PSOE, proposant condicions per a negociar allò a que l’obliga la Constitució, obligacions que afecten a la judicatura i a la societat.

Persones discapacitades Davant la proposta, la resposta inesperada del president del govern: «Quan vulgues, on vulgues i del que vulgues». Rematada amb: «Per a tu la perra grossa». --Expressió que manifesta que es cedeix o recula, no degut a que l’altre tinga raó, sinó que l’altre és un capsot, caparrut i obstinat en les seues idees o propòsits--, va trencar les intimidacions i amenaces i va aflorar les carències polítiques del PP. S’han reunit, quan a volgut i on ha volgut. Van parlar del que va voler el PP, i van acordar una de les propostes del PSOE. La semàntica inassumible de la Constitució respecte de les persones discapacitades. De la renovació del CGPJ, per a la qual el PP va exigir un mediador ni se sap ni s’espera. La seua obsessió de domini del Poder Judicial, i el Tribunal Suprem per la porta del darrere, ha creat un desprestigi en la judicatura, davant de la societat i d’Europa que tardarà anys en esborrar-se. Un parany en el ha caigut la independència i la honorabilitat de las viejas glorias de la alta judicatura. I culpen l’oponent de voler dominar políticament la justícia. Cree el ladrón que todos son... figues del mateix paner. En fi una trajectòria erràticament destarifada, sotmesa a les intimidacions de Vox.