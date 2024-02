Le decimos adiós porque esperamos que, cuando se publique este artículo, el concejal de Movilidad de Castelló, Cristian Ramírez, haya sacado la poca vergüenza que le podía quedar y haya dimitido.

Estéticamente no es adecuado, dijo ayer el portavoz del Gobierno del Ayuntamiento. Es entrañable la demagogia de Vicent Sales, un habitual de las palabras envueltas en celofán. Pero menudo marrón le ha tocado, claro. No contar con argumentos para defender ciertas cosas es lo que tiene.

Lo cierto es que de estética tiene poco, señor Sales, reconocer el miércoles por la tarde que Ramírez tenía 29 multas sin pagar por aparcar de forma irregular en zona azul, y que el edil de Movilidad decidiese abonarlas, al pillarle el PSPV-PSOE: más de 2.000 euros de golpe, como ha desvelado usted.

Para usted eso es estéticamente no adecuado, para la ciudadanía en general es una tomadura de pelo. Porque aquí no se trata de estética, sino de ética. Se parecen , pero no son lo mismo. Y si tuviese un mínimo de decencia Ramírez debería moverse al despacho de la alcaldesa y dimitir.

¿Y las 134 restantes?

Pero la cosa es más grave, señores y señoras del PP. Los datos a los que ha accedido el Grupo Municipal Socialista recogen que Ramírez acumula presuntamente 167 multas por aparcar mal en zona azul desde el 1 de febrero de 2023 al 30 de enero de 2024. Y de esas, solo constan como pagadas 33. La pregunta es: ¿qué ha pasado con las 134 restantes que presuntamente no ha abonado?

Dice Sales --porque Ramírez calla-- que de las 29 multas que sí ha reconocido, 9 de ellas sí son de su época como concejal y el resto, de los años 2019, 2020 y 2021. Perfecto. Nos quedan aún más de un centenar de multas de las que no sabemos nada.

No es cacería, señor Sales. Ramírez se basta el solito para meterse en líos: un atestado policial en el que aparece en la investigación judicial abierta por las pintadas de CorruPSOE; cargarse el bono gratuito de bus para jóvenes; multas impagadas…

Estética, dice Sales. Vergüenza, decimos nosotros.

Concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló