L’afició pel vi de José I d’Espanya el va convertir en Pepe Botella per la posteritat; el sobrenom de l’Hechizado van retractar les poques llums de Carlos II; la restauració absolutista va esdevenir en la Dècada Ominosa... . Ací, a casa, l’aeroport Costa Azahar ha estat més conegut durant anys com a l’aeroport del abuelito... Al llarg dels temps, l’enginy col·lectiu ha sabut rebatejar, sovint amb encert, els noms de persones, etapes històriques, llocs i qüestions rellevants.

I he de dir que les anècdotes històriques i les raons dels mots i sobrenoms del passat sempre m’han resultat interessants. Segurament per això, he volgut aprofitar aquest article per a llançar el repte de buscar un nom adient per l’etapa política actual al nostre territori.

Al meu parer, optar per mazonisme a hores d’ara seria agosarat. Més encara, vistos els antecedents dels noms més notoris que bategen cicles del PP: del zaplanisme que va apadrinar Mazón comença ara un judici oral, i del fabrisme, ja sabem com va acabar...

Més d’un optaria per batejar aquesta etapa com neofranquista: censura prèvia del MIAU; retirada de llibres en valencià; eliminació de subvencions a entitats culturals...i ha molts ingredients, però no sembla un fet que diferencie governs de PP-Vox veïns.

Tampoc ens valen les nombroses incompatibilitats dels consellers. Per generalitzades que siguen es recordaran menys que les 167 multes sense pagar d’un regidor de Castelló. Però l’impagament de la ORA defineix més el Partit Popular que l’etapa.

Caos de les adjudicacions

A l’hora de buscar nom al cicle hi haurà qui posarà sobre la taula la fatídica sort dels de Mazón amb els ordinadors: van atribuir a errors informàtics el caos de les adjudicacions de professorat; culparen el programari de l’impagament de nòmines a milers de treballadors de la Generalitat; i han tingut la barra responsabilitzar els ordinadors de la discriminatòria decisió de què els idiomes de qualsevol país de la UE (Txec, Letó...) puntuen més que el valencià per les borses de Sanitat. Evidentment, és una estratègia de PP-Vox per no assumir culpes...

En definitiva, he de lamentar que, tot i aquest seguici de despropòsits que els he fet llegir, no he trobat cap nom adient per l’etapa actual. Això sí: he passat molta vergonya aliena.

Portaveu de Compromís a la Diputació