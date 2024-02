La setmana passada, molts líders de la Unió Europea es van adonar de les dificultats que enfronta la nostra agricultura, durant una cimera política a Brussel·les, més de 1.300 tractors van bloquejar el barri on es troba una de les seus del Parlament, mentre els representants europeus es reunien.

Aquestes protestes, que s’han produït en països com Portugal o França, són indicatives dels problemes que també afecten el camp valencià. Des de fa anys, fem front a una guerra comercial, exacerbada per decisions com l’ampliació de les importacions de taronges de Sud-àfrica sense aranzels, aprovada pel Parlament Europeu el 2016 amb el suport del PP i el PSOE. Això ha afectat greument els agricultors valencians, que també han d’enfrontar-se al canvi climàtic, la manca de pluges, els baixos preus imposats pels intermediaris i les exigències de la política agrària comuna (PAC) en matèria mediambiental. Tot això, sense oblidar la falta de reciprocitat en les normatives aplicades als productes extracomunitaris.

No ens oposem a la transformació ecològica de l’economia europea, però igual que amb la Magda ací rebutgem que tot el pes de la transformació recaiga sobre els muscles dels treballadors del camp i sense considerar els productes externs i la seua petjada de carboni.

La veu valencianista

És hora que els valencians i valencianes ens tornem a fer escoltar a Europa, i des de Compromís ja hem demostrat que sols la veu valencianista defensa els vertaders interessos del poble valencià, per això ens necessitem unides en una candidatura amb qui compartir els nostres valors polítics i on la nostra autonomia estiga respectada. Cal arribar a acords, i és prioritari fer-ho comptant amb la veu de la militància, la que es trenca les banyes per defensar el projecte polític als carrers i les places, ja que seran ells qui amb orgull hauran de fer, en poc menys d’un any de diferència, altra campanya electoral, i no hi ha campanya millor que aquella en què es creu.

Portaveu de Compromís per Vila-real i diputada provincial