En diciembre de 1947 lord Mountbatten, a la sazón virrey de la India, llamó por teléfono a su primo don Juan de Borbón para felicitarle las navidades. La conversación trocó en jarro de agua fría sobre el pretendiente a la Corona española. Mountbatten, luego asesinado por el IRA en 1979, fue claro al decirle a don Juan que los aliados no moverían un dedo para desalojar a Franco del poder. Y le aconsejó que cambiara de estrategia política ante el régimen franquista. Desde la derrota del nazismo y el fascismo en Europa, el considerado por los monárquicos españoles Rey de España en el exilio, como Juan III, albergaba la esperanza de suceder a su padre, Alfonso XIII, al frente de una monarquía parlamentaria en la que tuviesen cabida los socialistas en el exilio. Entonces, primero en representación de Largo Caballero (enfermo y arrepentido de sus graves equivocaciones), después en nombre de Indalecio Prieto, el castellonense y héroe de la liberación de París, Amado Granell, venía manteniendo una estrecha relación con don Juan y su entorno a fin de lograr el sueño de desalojar al dictador con la ayuda de las democracias ganadoras de la II Guerra Mundial. En aquellos momentos importantes generales, decisivos en la derrota de la República, conspiraban con escaso éxito en la demanda de finiquitar el denominado Movimiento Nacional por el cual Franco gozaba de poder absoluto. En las navidades del 47 en Estoril, al conde de Barcelona se le atragantaron los turrones.

Pedro Sainz Rodríguez, personaje de gran ascendencia sobre don Juan de Borbón y elevada talla intelectual, si bien había sido ministro de Educación en el primer Gobierno de Franco en Salamanca durante la guerra civil, resultó el artífice de un cambio de rumbo en la hasta entonces conflictiva relación con Franco. Sainz Rodríguez había cultivado la amistad con el dictador cuando este era conocido en Oviedo como el comandantín y sollozaba sobre su hombro porque al principio no lograba la atención de Carmen Polo, que al poco acabaría siendo su mujer. Sainz Rodríguez, catedrático de la universidad ovetense, creía conocer bien al llamado caudillo y propuso utilizar al Príncipe de Asturias, el hoy rey emérito, como Caballo de Troya en el régimen, mediante un pacto con el general para que el pequeño de 10 años Juan Carlos de Borbón estudiara en España. Equivocado estaba el fiel servidor, don Juan nunca sería Rey, su hijo sí.

Historia de España

El conocido como Pacto del Azor entre Franco y don Juan, sellado el 25 de agosto de 1948 a seis millas náuticas de San Sebastián, marcó el rumbo de la futura historia de España. En noviembre de ese año Juan Carlos pisó por primera vez el país de sus ancestros y no lo hizo gustoso. Durante los dos cursos anteriores estuvo interno en un duro colegio de curas marianistas en Friburgo, un infierno para aquel chico risueño, extrovertido y mal estudiante que protestaba ante su padre: «No quiero ser Rey, quiero ser Juanito».

El Rey que hizo posible el paso del franquismo a la democracia ante la admiración del mundo occidental, tuvo una infancia difícil, siendo utilizado por intereses ajenos a él. Sufrió un severo déficit de afectividad que no mejoró en el país reprimido, en blanco y negro, de la dictadura franquista. Parte olvidada de un monarca cuyas indefendibles equivocaciones personales más recientes no anulan los beneficios aportados. Paró el golpe del 23F y resultó el mejor embajador internacional de la mano de Adolfo Suárez y Felipe González. Aquel don Juanito que no quería ser Rey impulsó las libertades, la economía y el Estado de derecho. Suscribo las palabras de Alfonso Guerra: «Dos veces ha dado el pase a la democracia y ahora lo quieren tirar al basurero». La historia juzgará.

Periodista y escritor