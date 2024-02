Las protestas de los agricultores españoles han puesto sobre la mesa una realidad, que Vox es el único partido que siempre ha defendido el campo español. Somos los únicos que hemos alertado sobre los nefastos efectos de la Agenda 2030; unas medidas impuestas por las élites globalistas de Bruselas para complicar la existencia a nuestros agricultores, pescadores y ganaderos, muchos de ellos arruinados por su culpa.

Hemos dicho siempre no al Pacto Verde y a la Política Agraria Común avalada por los grandes bloques políticos europeos y por todos los partidos españoles --excepto Vox-- que han hecho recaer el peso de la transición energética y de la supuesta emergencia climática sobre los hombros de los agricultores y ganaderos elevando los costes e incrementando los condicionantes medioambientales para recibir las ayudas PAC.

Preferencia

España no debería de renunciar a uno de los pilares de la CEE como es el Principio de Prioridad Europea, por el cual los productos europeos tienen preferencia en su mercado natural: Europa. No obstante, entran productos de terceros países, a quienes no se les exigen las mismas condiciones laborales, fitosanitarias o medioambientales que a nuestros agricultores, pescadores y ganaderos, que viven asfixiados por las duras imposiciones de Bruselas y, encima, esos países, como Marruecos, por ejemplo, reciben ayudas de Europa para continuar produciendo a menor coste… Si no paramos esto, será el fin de la agricultura y de la ganadería española, que sufre una clara competencia desleal que les está llevando a la ruina.

Para colmo, el traidor Pedro Sánchez, en lugar de defender los intereses de los españoles, es uno de los impulsores de Mercosur. Queremos que nuestros agricultores trabajen su tierra en libertad y, por eso, apoyamos sus reivindicaciones en las que exigen el fin de la Agenda 2030, precios justos y menos burocracia.

Sánchez quiere convertir Marruecos en la nueva huerta de España y en el nuevo olivar español y el PP es su cómplice. No lo podemos permitir. ¡Los españoles, primero!

Diputado de Vox en el Congreso por Castellón