Tan (mal) acostumbrados a la excelencia como nos tiene el CD Castellón en esta temporada que el empate cobrado a domicilio la semana pasada podría parecer pobre cuando no es así. Ciertamente nos ha dejado sin ventaja en la clasificación y parece fiar todo el campeonato --y el ascenso-- a la cita con el Ibiza de casi final de curso. Pero no puedo compartir esa tendencia tan albinegra al vaivén emocional que nos lleva del optimismo desaforado a las tribulaciones más arbitrarias e inoportunas. Por esa regla de tres tan meliflua, en Ibiza debieran andar más desesperados porque sus impresionantes registros no les sirven más que para mantener el pulso con los albinegros y jugárselo todo a una carta en su visita a Castalia cuando, en otros grupos, le hubieran bastado para ser campeón sin oposición y mucho antes.

Claro que lo mejor sería llegar a ese día con cuatro puntos de ventaja, pero aún tenemos calendario de por medio para trabajarla y solo cabe estar pendientes de andar nuestro propio camino, no exento de relejes, trampas y tentaciones. Que no es poco, mas es el escenario que hubiéramos firmado hace un año, mucho más incluso, dado el tiempo que acumulamos sin disfrutar con el juego y con las cábalas. Posibilidades de mejora siempre las habrá, desde las que confiere el potencial de la plantilla --refuerzos incluidos-- a las correcciones tácticas que frenen la sangría defensiva de las últimas ocasiones en que se ha puesto en jaque nuestra superioridad natural. Así que hay que aplicarse y que sea el otro quien se preocupe porque esta liga es nuestra. Comparecencia Barrunto que en aras de transmitir esa confianza, más hacia la afición que hacia la impermeabilidad del vestuario, el presidente y propietario ha abandonado la comodidad de su ostracismo para someterse mañana mismo a una rueda de prensa y, desde luego, será el gran protagonista de la junta general de accionistas del próximo lunes. Bienvenido sea, aunque lamento el retraso y que llegue un tanto forzada, sin duda por el desconocimiento de la idiosincrasia local. La extraordinaria campaña deportiva nunca ha disimulado ese grado de oscurantismo en la toma de decisiones y en la administración del anuncio de las mismas. El sistema de gestión de Pitch32, tan inglés, es tan indudablemente efectivo como estéril en la publicidad de sus éxitos. Al contrario de Haralabos Voulgaris y de Robin Taylor como responsable de esa área, soy ferviente defensor de que se sepa todo, desde la triste herencia recibida de Vicente Montesinos, tanto por el aumento de un millón más en el déficit acumulado como por la hipoteca en forma de cargos/cargas que han ido abandonando el club, algunos incluso con pingües e insultantes indemnizaciones. Como tampoco está de más poner en valor la conversión de deuda en acciones para capitalizar el club y mejorar el techo de gasto para cuando el ascenso nos lleve a nuevos esfuerzos económicos. En esa misma línea, explicar la marcha de Dave Reddin y de Nicole Kalemba, y hasta los movimientos en el seno de la Fundación que denotan la anunciada (y lógica) caída en desgracia de Javier Heredia. Y ya puestos, argumentar sobre la ausencia de colaboración en el juicio por el expolio, disculpar el mantenimiento en nómina del abogado de David Cruz, y enamorarnos con los anhelados proyectos de la Ciudad Deportiva y de la ampliación de Castalia. Demasiadas cosas en un interesado olvido. No es la primera vez que lo escribo: si todos supieran el volumen de la inversión podrían devolver la admiración y el agradecimiento y conseguir que Bob se quite ese áurea de misterio, de inaccesibilidad y, sobre todo, de que carece de interés o sentimiento para con nosotros. Y eso es injusto.