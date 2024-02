Mi hijo, de siete años, ha empezado este curso su carrera futbolística. De pronto, en algún momento indefinido de la primavera pasada, el niño, que hasta entonces no había generado ningún interés hacia una de mis grandes aficiones, parecía obsesionado con el llamado «deporte rey». Quería cromos, ir al estadio y, lo más sorprendente, que lo apuntara a un equipo, al Drac, donde juegan algunos de sus compañeros de colegio. En junio probó a entrenar con ellos, le gustó y esta temporada pertenece a la plantilla del equipo prebenjamín de segundo año.

Yo tenía todos los prejuicios que se pueden generar sobre este mundillo. Imaginaba entrenadores muy exigentes, padres que insultan a los árbitros. Competitividad desaforada y ambiente barriobajero, para que nos entendamos. Creo que me he contenido de comentarlo en esta columna a la espera de que esos malos gestos se produjeran. Pero han pasado los meses, los partidos, los entrenes, y nada de esto se ha producido.

Quizá simplemente he tenido suerte, o puede que los críos sean aún demasiado pequeños, o lo mío eran conjeturas sin fundamento. Todos mis temores se han desvanecido. El grupo de padres y madres, entre los que está el propio entrenador, me parece gente maja. El ambiente que se ha generado solo puedo calificarlo de estupendo. Hasta el momento nada de malos rollos. De hecho, si quieren que les diga la verdad, mi mayor temor ahora mismo se centra en que el chaval se canse de esto y decida dejarlo. Y es que no acaba de integrarse en la dinámica deportiva. La parte social le funciona de maravilla; conoce a la mayoría de sus compañeros (ocho de doce van a su colegio) y, como es lógico a esas edades, hacen amigos rápido. Al niño le cuesta todo en lo futbolístico: posicionarse, ser agresivo, atreverse a conducir el balón, buscar el contacto, replegarse, presionar… Y es que la fiebre de la primavera pasada ha quedado en segundo o tercer plano. Ya no quiere ir a La Cerámica, los cromos le dan bastante igual (le compré el álbum, pero no pide sobres, cosa buena, por otro lado, para mi bolsillo). De tanto en tanto, con cierto miedo, le pregunto si le gusta ser miembro del equipo. Por suerte me dice que sí; nunca se ha negado a ir a un partido o a un entrene. Va feliz, aunque en mi fuero interno sé que si le dijera que se acabó el fútbol tampoco derivaría en un drama. También estoy seguro de que si mejorara sus prestaciones en el campo tendría más ilusión, pero se niega a ver partidos por la tele para observar cómo juegan los profesionales, y eso me da la medida de su afición.

Actitud espléndida

El fútbol base para mí está siendo a la vez un sufrimiento y un disfrute, pero ojalá siga adelante y, poco a poco, el crío vaya entendiendo mejor cómo desempeñarse sobre el verde. Es un chico inteligente y, aunque bajito, disfruta de una buena condición física (está delgado y es fuerte). Uno, como padre, es lógico que desee lo mejor. Me gustaría que marcara goles, que se sintiera importante dentro del equipo. Tanto él como yo lo pasaríamos mejor.

El equipo, como tal, mejora a ojos vista. Empiezan a elaborar jugadas, a pasarse el balón. Su actitud es espléndida y las victorias recientes les han subido la moral. Yo creo que más a los padres que a los niños, pero si nosotros estamos eufóricos quiero pensar que ellos, aunque solo sea por complacernos, darán más de sí mismos.

Haré alguna columna más sobre este tema porque da para mucho. Quiero contar alguna anécdota llamativa que ha sucedido y también reflexionar sobre este asunto. En un día solo no hay espacio suficiente.

«Sí, sí, sí, el Drac ja està ací!».

Editor de La Pajarita Roja