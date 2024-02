Ja estem patint les greus conseqüències del canvi climàtic amb unes temperatures inusualment elevades i una manca de precipitacions. I açò ens afecta molt a Xodos, situats a vora 1.000 metres sobre el nivell de la mar, i ens obliga a fer un esforç extra per poder pal·liar aquestes condicions adverses.

Des de l’Ajuntament hem fet els deures. Treballem per preservar eixe bé tan escàs com és l’aigua. Divulguem bones pràctiques i conscienciem abans amb l’ajuda de les educadores ambientals de la Diputació, fins que aquesta tasca no es va considerar important i al desembre es va eliminar.

A més, treballem en la millora de la xarxa per evitar fuites o detectar-les com més prompte millor, amb reiterades reparacions i amb la instal·lació de comptadors per detectar anomalies, ja que la xarxa té més de 50 anys.

Malauradament, per aplicar solucions més definitives i avançar depenem d’institucions amb més recursos econòmics i/o humans i la voluntat política d’aquestes. Vam vore, amb malestar, que la inversió atorgada per la Diputació era insuficient amb les noves condicions, perquè no s’adequa al moment i està condemnat al fracàs.

Una inversió que hem vist incrementada fa poc. Perquè nosaltres vam exposar el problema al diputat d’Aigües en dues reunions perquè Xodos no pot assumir la despesa extra i necessitàvem una solució. Van prometre «aportar l’ajuda econòmica necessària per a garantir el proveïment d’aigua» tant a Xodos com a Benafigos. Ara, esperem veure si és suficient.

Prospecció d’aigua

També esperem veure feta realitat la promesa de la consellera castellonenca de Medi Ambient, Aigua i Infraestructures de continuar amb el projecte de prospecció d’aigua al municipi de Xodos i dels voltants. Malauradament, la partida és menor a la destinada fa un any només per a Xodos i pretén resoldre els problemes hídrics a Xodos, Benafigos i Vistabella.

Perquè així és realment difícil establir un projecte de vida o de negoci a Xodos, condicionant el futur del poble. De fet, el veïnat ja ens veiem abocats a canviar d’hàbits i estar atents per si surt aigua, o no, per l’aixeta. La majoritàriament envellida població de Xodos no es mereix eixe tracte.

Alcalde de Xodos