Hace unas semanas, queridos lectores, ya escribí un artículo en esta línea. Fui duro, pero no demasiado. Hoy, ocho meses después de las elecciones de mayo, no voy a ser tan condescendiente.

La falta de resultados en la gestión del vicepresidente del Gobierno valenciano (y parece que muy a su pesar conseller de Cultura) es brutal. Don Vicente Barrera tenía una tarea que hacer, solo una, al menos en el imaginario de sus votantes, de gran relevancia. Debía desmantelar el pancatalanismo cultural que durante ocho años ha reinado en las instituciones valencianas e implantar un modelo apolítico, neutral, en el que la cultura primara sobre la ideología.

Lucir chaqueta

El caso es que no ha logrado ningún resultado. Según parece, porque no ha trabajado nada o casi nada en el asunto demarras. Acudir a tantos eventos como se le invita, acude. Lucir chaqueta, la luce. Rodearse de asesores, se rodea. Distanciarse de la gente, se distancia, no cabe duda. Representar el rol que los pijos más pijos del PP de Paco Camps protagonizaron en su día, lo representa. De hecho los ha sustituido de maravilla. Al verlo pasearse entre el ruido y el bullicio, como decía la Desiderata, uno cree adivinar los mismos movimientos que en su día realizaban los abrazafarolas del entorno del inefable Molt Honorable.

Ahora bien, trabajar, lo que se dice trabajar, al menos en la Conselleria de la que se ha hecho cargo voluntariamente, no parece que le venga en gana. No solo no ha nombrado sustitutos para cargos de gran relevancia, dejándolos vacíos de contenido, es que además parece importarle un bledo. En la Comunidad Valenciana necesitamos un conseller de Cultura con arrestos, galones y ganas de currar. ¡Joder, ya!

Escritor