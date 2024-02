Capitales y pueblos de España dedicaron ayer un minuto de silencio en homenaje a los dos guardias civiles asesinados por narcotraficantes en el puerto de Barbate: Miguel Ángel González y David Pérez. La vergüenza cundió en Pamplona y en el Parlamento de Navarra, de la mano de los herederos de ETA. Los de EH Bildu, que tienen la alcaldía de Pamplona merced moción de censura apoyada por el PSOE, no estuvieron presentes en el acto municipal, al igual que sus sectarios colegas de Geroa Bai. Ambos partidos, compañeros de viaje en la anhelada anexión al País Vasco de las tierras navarras, impidieron en la institución autonómica que saliera una declaración de condena por hacer referencia a la labor de la Guardia Civil contra el terrorismo. Cada vez que pueden enseñan el verdadero rostro estos incalificables de la política. Estamos deseosos de saber en qué consiste el pacto secreto entre Sánchez y Otegi, y es seguro que la docilidad y colaboración del exetarra con el Gobierno tiene un precio.

El Campo de Gibraltar ha sufrido el proceso de degradación moral del territorio sin ley que recuerda a la impunidad de la Mafia siciliana, mediante un sistema de crimen organizado apuntalado en la omertà, ley del silencio. En el fomento de la corrupción de jóvenes a quienes se les inculca la aureola del héroe narcotraficante capaz de vivir con lujos en un espacio acuciado por el desempleo y el fracaso escolar, al tiempo que planta cara a la opresión de maderos, picoletos y aduaneros. Terrible. Cuentan quienes saben de aquel infierno del golfo de Cádiz y el Estrecho con la Línea que, incomprensiblemente, en septiembre de 2022 el ministro Marlaska decidió desmantelar el grupo de élite de la Guardia Civil denominado OCON Sur, el único dispositivo policial que había logrado frenar el avance del narcotráfico. Desde entonces los criminales se han ido creciendo, con el añadido de la escasez de medios y efectivos asignados a las fuerzas de seguridad en aquella conflictiva zona de España. El portavoz de Justicia para la Guardia Civil, Agustín Leal, tras pedir el cese del ministro del Interior, ha sido claro: «Desde el cierre de OCON Sur los narcos campan a sus anchas». La noche en que fueron asesinados los dos guardias civiles Leal asegura que «de las cinco lanchas de altura destinadas en Cádiz, ninguna estaba operativa». A todo esto el presidente Sánchez sin dar la cara, mientras personal de su sanedrín como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, del ala izquierda caviar de Sumar, despacha el drama con una frase a la altura de Séneca: «El narcotráfico es una cuestión muy compleja».

Lugar maldito por las mafias

Tras los sepelios con honores, las medallas y las declaraciones de repulsa, mucho me temo que poco va a cambiar en ese bello lugar donde se funde el Atlántico con el Mediterráneo, desde hace años maldito por las mafias organizadas que se ríen del Estado de derecho, ante la indolencia de los responsables políticos. La Guardia Civil lo aguanta todo, no hay más que leer la antigua Cartilla del Cuerpo, cuyo espíritu subyace entre sus miembros: «El guardia civil no debe ser temido sino de los malhechores, no temible sino de los enemigos del orden. Procurará siempre un pronóstico feliz para el afligido, y el que creía cercado de asesinos se vea libre de ellos; el que tenía su casa presa de llamas considere el incendio apagado». Continúa el artículo 6: «El que veía a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo crea salvado...». Así, imbuidos por tan benemérito ánimo, resultó posible que una noche de temporal seis hombres buenos, dispuestos a cumplir con su deber, tripularan una zódiac de cinco metros de eslora y navegaran hacia el matadero. Viva la Guardia Civil.

