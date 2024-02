Que levante la mano quien no quiera acabar con la pobreza, o quien no quiera terminar con la hambruna, o quien no quiera que haya agua para todos... Sobre estas premisas por nadie rechazadas, tan excelsas como globales, les invito a hacer alguna reflexión.

Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 en total, fueron aprobados por una serie de burócratas no elegidos democráticamente en 2015 en la ONU. A eso le pusieron un horizonte temporal: la Agenda 2030, impulsada vehementemente por la UE, bancos mundiales, fondos de inversión, magnates... Los grandes poderes mundiales se han alineado para colarnos esos 17 ODS. Ahora vamos a lo concreto, a cada ciudad, a cada pueblo, a nuestro Castellón. Uno de esos ODS es la reducción de la desigualdad entre los países. Y yo me fijo estos días en la falta de solidaridad entre autonomías. Ya no busco dónde está la igualdad entre los países, sino en nuestro propio país, España. ¿Por qué si paso de Vinaroz a Alcanar tengo dos regímenes fiscales distintos? ¿Por qué el agua del Ebro, que está a 30 Kms de la provincia de Castellón, no la pueden compartir los catalanes con los valencianos? ¿Por qué los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad tienen más medios en Tarragona que en Barbate? Naranjas de Marruecos En definitiva, ¿por qué los agricultores de Castellón tienen que pagar el doble, triple o cuádruple en gastos agrícolas o ganaderos mientras vemos como nos pasan por encima las naranjas cultivadas en Marruecos? Financiamos a terceros países con nuestros impuestos mientras aquí dejamos a nuestro campo desprotegido. Pues eso es la Agenda 2030. Aquí apenas he esbozado uno de los puntos de la Agenda 2030: reducir la desigualdad. Pero podríamos seguir. De momento, baste recordar que Vox es el único partido de la esfera nacional, sí, el único, que ha votado siempre rotundamente No a la Agenda 2030 que todos, sí, todos al unísono, incluido el PP, han votado a favor asfixiando nuestra industria y nuestro campo. Como siempre, el tiempo nos da la razón. Portavoz Vox en el Ayuntamiento de Castellón