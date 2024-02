Deia René Descartes: «No hi ha res en el món més equitativament repartit que la raó: tots estan convençuts de tindre suficient». Els jutges, els polítics, els partits, els juristes, les forces de seguretat, inclòs el teixit empresarial i els tertulians, diran que la raó justifique les seues actuacions per aconseguir les més altes cotes de justícia, igualtat, benestar social, seguretat i informació veraç. Per defensar eixa raó, mentixen, falten a la veritat, la manipulen i prostitueixen amb abalorios de semàntica, i quan els afecten les conseqüències, se senten ofesos. Incapaços de reconéixer que aquells polvos porten aquestos embarassos.

El president del Consell General de Poder Judicial es queixa, ha dit que ja és hora que deixem als jutges i la judicatura en pau. Certament, no és digne d’un Estat de dret que es jugue amb el desprestigi del poder judicial ni de cap institució. És clar que en democràcia, els jutges aplicarien la llei segons la recta interpretació que els dictés la seua consciència, quan els pregunten. Aquí en la qüestió del poder judicial des de fa molt de temps, es pot dir que del no res i sols amb el seu esforç han arribat a aconseguir les més altes cotes de misèria democràtica i desprestigi institucional. Sr. President, recorde allò de que la dona del Cèsar almenys ha d’aparentar que és decent.

La porta de darrere

És clar que qui sembra vents recull tempestats. Si per exemple, quan el Sr. Cosidó, portaveu del PP al Senat, va afirmar que els nomenaments fets de juristes o jutges al Consell General del Poder Judicial significaven controlar la sala segona del Tribunal Suprem --la que va jutjar als alts càrrecs del procés-- per la porta de darrere; si quan eixe mateix partit va desprestigiar al Tribunal Constitucional desqualificant la seua capacitat per a jutjar la constitucionalitat de la llei d’amnistia. Si aleshores hagueren eixit com ara a defensar la honorabilitat dels jutges i dels demés poders de l’estat, i mamprès accions contra els que afirmaven dominar-los per la porta de darrere. Si les declaracions de les associacions professionals o les manifestacions davant dels jutjats hagueren estat reprovades; si la judicatura haguera callat fins que la llei fora aprovada i publicada i els haguera demanat la seua opinió legal com es la seua obligació. La seua credibilitat, i prestigi, ara, no seria posada en entredit. Ningú dubtaria de la seua integritat moral i independència professional. El desprestigi de la judicatura l’ha sembrat i recollit ella mateixa. Però l’han regat uns partits polítics incapaços d’aplegar a un acord sobre la seua renovació.

Perque no ens enganyem, les seues actuacions, manifestacions i silencis, aparenten una estratègia que amb l’excusa de la futura llei d’amnistia, sembla una tenalla per aconseguir enderrocar al Govern. Als intervinents en el complot els importa una pebrera el desprestigi dels poders del Estat, si això serveix per aconseguir el fi proposat.