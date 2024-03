Festa plena

El año pasado, por fin, pudimos disfrutar en plenitud de las fiestas de la Magdalena. La pandemia y el mal clima nos las habían robado los tres años anteriores. Mi hijo y todos los de su edad, con seis años, ya no recordaban de qué iba esto. Hasta los adultos casi lo habíamos olvidado. Imagino lo duro que ha tenido que ser también para los adolescentes, para los jóvenes. Con diferencia, tenía alrededor de la veintena cuando pasé mis mejores fiestas. Luego, como tantas otras cosas, todo se ha vuelto diferente. Y, en general, peor.

Es verdad que la crisis del covid-19 se llevó por delante cosas más importantes que el disfrute de las festividades. Se perdieron millones de vidas y causó un enorme sufrimiento directo e indirecto. Esto no es óbice para señalar este tipo de pequeñas circunstancias negativas, también importantes a su manera, y que se añaden al debe. No pretendo frivolizar con lo ocurrido, por supuesto.

El año pasado todos los elementos se confabularon para que pudiéramos regocijarnos con la semana grande local, aprovecharla al máximo. Nosotros hasta tocamos por primera vez la campana de la ermita. El pequeño de la casa, al igual que hiciera yo hace más de cuarenta años, salió en el pregón infantil. Tiramos cohetes hasta hartarnos (a un mechero diario iba el pirotécnico de metro veinte). A mitad de semana, una tarde, el niño se quejó de hambre. Le dije que esperara, que en cinco minutos llegábamos a casa. En ese momento me soltó que quería comer en la calle. No dijo en un restaurante, en un bar… No, me soltó «en la calle». Y es que las magdalenas se viven ahí, a pie de asfalto. Recuerdo que entre los tres primeros días el marcador de pasos sumó la nada despreciable cifra de cincuenta mil. Eso sin contabilizar la hora y media de plantón que soportamos en el pregón infantil —algo que, me cuentan, ocurre todos los años y habría que evitar, aunque supongo que es más fácil decirlo que lograrlo—. En fin, que tan indispensable como la blusa, el mocaor y la cinta es un buen calzado para aguantar tanto ir de acá para allá. Además, vas hablando, bebiendo, y ni te das cuenta de cuánto caminas hasta que acaba la jornada, cuando se te echa encima todo el cansancio, de golpe, como si fuera un petardo de mecha larguísima que explota de pronto, cuando ya ni te acordabas de haberlo encendido.

Máximo galardón

El año pasado disfrutamos de unas fiestas magníficas, sobre todo por ver como el niño se lo pasaba genial. Incluso nuestra gaiata —«gaita» para algunos del cap i casal…—, la 6, obtuvo el máximo galardón. No recuerdo cuándo fue la victoria anterior. Desde el punto de vista personal, este triunfo solo lo empañó el hecho de que desde hace unos años el monumento ha dejado de exponerse en la plaza que da nombre al sector, la Farola —bueno, el nombre completo es La Farola-Ravalet y el oficial de la plaza, Independencia—, y se la llevan a la avenida Rey Don Jaime. Me gustaba verla desde la ventana de casa y me han quitado ese placer. Ahora ponemos el marcador a cero y volvemos a empezar la semana de fiestas. El niño y los de su generación este año ya saben lo que les espera y las ganas de pasarlo bien son máximas. Los cohetes están en casa desde hace dos semanas. La blusa y el traje de castellonero preparados en el armario. Los ánimos a tope. Ahora solo falta que el clima nos acompañe y a disfrutar de unas fiestas que para mí son sobre todo las de mi hijo. Pero con eso me basta. Mi momento ya pasó; de niño y de joven eran la mejor semana del año con diferencia. Ahora le toca a la siguiente generación.

Editor de La Pajarita Roja