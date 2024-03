Examen de la fraternitat

Hi ha un text del Papa Francesc que val la pena que coneguem en el nostre itinerari de conversió quaresmal vers la Pasqua. El text esmentat diu: «La forma de relacionar-nos amb els altres que realment ens guareix en lloc de fer-nos posar malalts, és una fraternitat mística contemplativa, que sap mirar la grandesa sagrada del proïsme, que sap descobrir Déu en cada ésser humà, que sap tolerar les molèsties de la convivència aferrant-se a l’amor de Déu, que sap obrir el cor a l’amor diví per buscar la felicitat dels altres com la busca el seu Pare bo. Precisament en aquesta època, i també allà on som ‘petit ramat’ (Lc 12,32), els deixebles del Senyor són cridats a viure en comunitat que sigui sal i llum del món (cf. Mt 5,13-16). (…) No ens deixem robar la comunitat!» (Evangelii gaudium, 91 i 92.).

A la llum d’aquest text us proposo (i em proposo a mi mateix) que en aquests dies de Quaresma, en el moment que trobem més oportú, cerquem una estona de silenci i de pregària, i fem un examen de consciència de la fraternitat en el dia. Ens poden ajudar aquestes pautes:

Repassa en silenci, pensa en allò que has fet, sobretot fes memòria agraïda de totes les persones amb qui t’has trobat… Dona gràcies no només per els encontres bons: atura’t a reflexionar sobre els que t’han provocat dolor, tristesa i busca motius per a aprendre i potser donar gràcies.

Demana al Senyor la gràcia de poder veure amb la seva mirada on has fallat. De què has de demanar perdó?

Torna al dia que has viscut i intenta descobrir en quins moments has mirat a l’altre amb una mirada de judici.

Demana perdó al Senyor, prega per qui has jutjat i fes propòsit d’esmena.

Demana ajuda al Senyor per poder posar en pràctica aquest propòsit d’esmena.

Acaba amb l’oració del Pare Nostre o l’Avemaria. Val la pena realitzar habitualment l’exercici perquè té un valor educatiu enorme per a créixer en fraternitat.

*Bisbe de Tortosa