Salvem la cultura

Enmig de les converses sobre desenvolupament urbà, economia local i progrés, sovint oblidem un element vital que impulsa l’ànima d’un poble: la seua cultura. A la ciutat de Vila-real, aquesta riquesa cultural es manifesta a cada racó, des de les tradicions arrelades fins a les expressions artístiques contemporànies.

Hem de ser conscients que la cultura no sols ens enriqueix a nosaltres sinó que projecta la identitat de la nostra ciutat al món.

Vila-real, amb la seua rica història i diversitat cultural, ofereix un escenari vibrant on trobem una expressió cultural en diversos formats: música, teatre, dansa, gastronomia un llarg etcètera.

És per aquest motiu, que en el darrer ple ordinari vam preguntar envers programació que solia ser habitual en aquestes dates: el festival de màgia, el VIST i també l’abonament cultural.

Estem preocupades, perquè ja vam veure l’any passat com va caure el festival de Jazz, el Festival de Dansa o l’anterior el Malabara’t, i no podem permetre que se seguisquen perdent més events a Vila-real.

Totes aquestes mostres culturals són un catalitzador poderós per a la cohesió social, es fomenta la participació activa del veïnat, independentment del seu origen o estatus socioeconòmic.

La resposta que vam rebre, llençava balons fora, i s’atenia al mantra, ja massa gastat, de les baixes al departament de cultura.

Tant es val, però no es reconeix en cap cas la no gestió envers una àrea que, no només és una àncora que ens connecta amb les nostres arrels i ens recorda la importància de preservar la nostra identitat única, sinó que també exerceix un paper cabdal en l’economia local.

Els esdeveniments culturals atreuen visitants d’altres regions, generant ingressos per a comerciants locals i promovent el turisme sostenible.

Hem conegut que el festival de màgia finalment sí que es farà, i estarà programat per al proper mes d’octubre. Serà per la nostra pregunta al ple? Per haver fet pública la inacció? Pels rumors que s’estenien al poble?

No ho sabem, però no ens podem permetre perdre una de les senyes d’identitat més poderoses que tenim. Més encara tenint en compte el que està passant a pobles del voltant, a la nostra província, amb la censura cultural que perpetren alguns governs de Partit Popular i VOX.

Portaveu de Compromís a Vila-real