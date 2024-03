8M, dia de la dona

Els Punts Violeta són espais dissenyats per proporcionar suport i protecció a les dones que puguen estar experimentant situacions de violència de gènere o assetjament durant esdeveniments públics o festes. En l’últim govern progressista, vam voler que les dones es sentiren més segures i pogueren gaudir de la vida sense por de ser agredides. Des de la regidoria de feminisme que dirigia la meua companya Verònica Ruiz, els vam posar en marxa.

Fa unes setmanes llegiem a la premsa que el portaveu de Vox i regidor de seguretat d’aquest govern s’oposava als Punts Violeta, qualificant-los de xiringuito i apostant per convertir-los en punts d’atenció per a tot tipus de violència. Des de Compromís vam ser ferms i es que no permetrem que cap persona menyspree la importància de la violència que pateixen les dones pel simple fet de ser-ho.

És cert que hi ha altres tipus d’altercats en les festes, però posar en el mateix sac un robatori de cartera i una violació és insensible i irrespectuós. La violència de gènere és un problema estructural que requereix tots els recursos públics disponibles per a acabar-hi de manera definitiva.

Retallar

Tant a Compromís com a les associacions de dones ens preocupa que el màxim responsable de la policia, el senyor Ortolá, negue l’existència de la violència de gènere i considere els Punts Violeta com a xiringuitos, sent ell qui ha d’assegurar el correcte funcionament del protocol, perquè la policia és clau en la coordinació amb el Servei d’Igualtat d’Oportunitats. Cal recordar que Ortolá va retallar en el pressupost la partida destinada a la formació policial en violència de gènere.

I a la alcaldessa, que hauria de ser l’estandard del feminisme a l’Ajuntament de Castelló, no li preocupa que el cap polític de la policia negue la violència de gènere? No li causa cap incomoditat tenir un govern amb persones que menystenen la violència de gènere? És hora de posar fi a aquesta normalització de la negació i de treballar conjuntament per garantir un entorn segur i igualitari per a totes les dones.

El masclisme i la violència de gènere són problemes reals i urgents que no poden ser ignorats ni menystinguts. És hora de fer front a aquests desafiaments amb valentia i determinació.

Portaveu adjunta de Compromís a Castelló