Un escritor moderno

Hoy esta columna es, en verdad, un mensaje poco cifrado, nada sutil, a un escritor de nuestra tierra. Pero daré un rodeo antes de entrar en materia y hablaré de mi particular relación con la literatura. Para empezar se ha convertido en mi trabajo. Tengo la inmensa suerte de dedicarme al sector que más me gusta. Pocos pueden decir lo mismo, desgraciadamente. Hay más peculiaridades en mi conexión con las letras: tengo escritas once novelas y todas ellas permanecen inéditas. A veces, de broma, digo que no conozco ningún editor de fiar. Ya saben que en ocasiones los chistes contienen verdades como las de los niños, o las de los borrachos, que el resto no se atreve a formular. Y, bueno, podría citar unas cuantas curiosidades más. Supongo que a lo largo de estas columnas han ido aflorando algunas, otras lo hacen hoy y me reservo un puñado para el futuro. Más de una seguirá oculta, no por vergonzosa sino por irrelevante.

Voy a soltar otra: no tengo escritor favorito, o tengo muchos y me cuesta decidirme; puede que hoy les diga que es fulanito y mañana menganito. En cambio atesoro un lector favorito. Se trata de Luis, Luis Rodríguez, un escritor que goza de una alta consideración en el panorama nacional. No hablo de un autor de bestsellers; dudo que esté entre los que más venden de esta provincia. Me refiero a alguien con una reputación ganada gracias a la calidad de sus textos. Uno de los críticos literarios más prestigiosos de la actualidad, Alberto Olmos, lo definió como "el escritor más moderno de España". En ese mismo artículo denunciaba que el más innovador y atrevido de todos hubiese cumplido ya los sesenta años. Esto nos habla del panorama nacional de las letras. Del secarral adocenado de la literatura hispana, si se me permite.

Impacta

Sé que Luis me lee. Y eso impacta. Cada vez que me lo recuerda, trago saliva. Cuando pasa eso la construcción de esta columna se vuelve más compleja. No quiero defraudarle. Luego pienso en otras personas que también sé que me siguen y acabo sudando. Uno quiere satisfacer a quien dedica su tiempo a leerle. Al final, acabo dando la vuelta a la tortilla y solo pienso en mí. Es decir, gestiono esta columna un poco como Luis escribe sus novelas. Cada vez que él saca una nueva obra, se pregunta si le van a entender, si como lectores merecen una novela así, gastar su tiempo entre las palabras que ha escrito. Supongo que al final nadie conoce la respuesta a este tipo de preguntas. Gabriel García Márquez decía que escribía para que le quisieran. Cuánta modestia, qué profundas evocaciones posee una frase así. Desde luego, a Luis seguro que le motivan cosas distintas, más que nada porque su prosa nos tensa, nos pone en el límite de la comprensión profunda (aquella que va más allá de entenderlas palabras, las oraciones, los párrafos). Algo que él busca con ahínco. Lo más curioso resulta ser el hecho de que algunos de sus mensajes son tan crípticos que solo él los puede interpretar. Eso me resulta desconcertante y, a la vez, maravilloso.

Somos muchos escribiendo en este país, en el mundo. Cada vez más. Y el número de lectores se reduce. En ocasiones ni siquiera leen quienes escriben. A veces, da la impresión de que no se leen a ellos mismos. O si lo hacen, ¡válgame Dios! que dirían en el Siglo de Oro.

Los lectores nos atenazan y también nos recuerdan que aquello escrito en la máxima soledad será interpretado por otros. Opinarán; aplaudirán o despreciarán. Disentirán. Nos obligarán a dar lo mejor de nosotros mismos. Y solo por eso, quizá, valga la pena mostrar nuestros textos. Aporrear teclados, gastar tinta.

Editor de La Pajarita Roja