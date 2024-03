És l’hora de vostès, homes i dones compromesos en el món de la cultura, de la política, de la indústria… que amb el seu mode de viure siguin capaços de portar la novetat i l’alegria de l’Evangeli allà on estiguin». Aquestes paraules pertanyen al missatge que el Papa Francesc va adreçar als participants del Congrés de Laics que va tenir lloc a Madrid el febrer de 2020, amb el lema Poble de Déu en sortida.

Venim d’un procés que fa temps que transitem, procés al qual hem estat convocades totes les persones batejades per ser fidels a la missió de comunicar l’alegria de la Bona Notícia de Jesús arreu on som.

Després de tot el viscut, experimentat i compartit en el precongrés i en el Congrés de laics, hem anat treballant el primer dels quatre itineraris del Congrés, dedicat al Primer Anunci. Els altres tres itineraris s’aniran treballant en els propers anys: l’acompanyament, la formació i la presència pública dels laics. Del passat 16 al 18 de febrer, alguns membres de les nostres diòcesis vam ser convidats a participar en l’Encontre de Primer Anunci a Madrid, organitzat per la Comissió Episcopal per als Laics de la Conferència Episcopal, amb el lema Poble de Déu unit en la missió.

Finalment, amb ganes de conèixer el testimoni de tots ells, el passat 9 de març, al Seminari de Tarragona, vam celebrar una nova Jornada d’Apostolat Seglar. Va ser un bon moment per prendre consciència del repte de ser Església que comuniqui l’anunci explícit de Jesucrist amb obres i paraules. Com afirma el Papa, «Jesucrist també pot trencar els esquemes avorrits en els quals pretenem tancar-lo i ens sorprèn amb la seva constant creativitat divina. Cada vegada que intentem tornar a la font i recuperar la frescor original de l’Evangeli, brollen nous camins, mètodes creatius, altres formes d’expressió, signes més eloqüents, paraules carregades de renovat significat per al món actual» (Evangelii gaudium, 11).

Bisbe de Tortosa