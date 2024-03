El cansament de la monarquia

Fa uns dies vaig llegir que Camila Parker Bowles, la reina consort del Regne Unit, esposa del rei Carles III, s’havia agafat unes setmanes de vacances perquè estava cansada de treballar. Als comentaristes de televisió els cridava l’atenció que es cansés després de 15 actes als quals havia assistit al llarg de l’últim mes. No informaven si els llocs als que havia hagut de desplaçar-se eren en el mateix Regne Unit o als països de la Commonwealth. Es el mateix. No vaig a entrar en el treball que havia dut a terme (discursos pronunciats o escoltats, recepcions d’alguna comissió, assistència a actes commemoratius... que sé jo). Ni comparar aquestes tasques amb el jornal que rep per l’alt valor de la representació. Ni preguntar als repartidors de bombones de gas butà o a les dones que van a collir maduixes als camps de Huelva sobre el tema.

En aquest context vull anar més enllà i pensar en la gran quantitat d’actes representatius que hi han en la vida social i política dels països desenvolupats. Diria, resumint, dels romanços en els quals es convoca a certes autoritats i no a altres, fent molt de soroll institucional perquè s’ha de fer, per protocol inventat per ells mateixos, com si una part de la vida social fos un gran teatre. O són necessaris per saber que formem part d’una organització administrativa que és l’Estat? Moltes coses fan olor al segle XIX, sense que cap polític siga capaç de reduir-les o simplement, suprimir-les per guanyar temps i diners dels nostres impostos.

Si comença l’any judicial, per exemple, doncs que comence. No és necessari convocar a 300 persones escollides per simplement assistir-hi. Si s’ha de llegir un resum de l’any judicial, que es faça davant dels nostres representants, el Congrés, un dia qualsevol o se’ls lliure a cadascú una fotocòpia. Igual passa en la nombrosa recepció de la Pasqua Militar, en la utilitat del Consell d’Estat o en la florida recepció d’ambaixadors. Dona la sensació des de la perspectiva ciutadana que d’aquesta manera se li vol donar importància a les institucions, per enfortir l’Estat, quan el que importa és l’actuació de les persones que són els seus titulars. S’ha de donar més treball als nostres diputats i diputades. No diguem, als senadors i senadores, que sols fan que endarrerir el que aprova el Congrés.

Necessitat

Arribats a aquest punt, també caldria preguntar-se sobre l’autèntica necessitat de tantes institucions. De la mateixa manera que es creen i suprimeixen organismes de l’estat pel govern de torn, o es reforma la Constitució posant-se d’acord els dos principals partits polítics quan els convé, també es podrien suprimir o modificar el funcionament de les institucions per a fer-les més útils i actuals.

La monarquia, per exemple. Igual que un membre de la família real anglesa està cansada de representar, també es podria preguntar a la ciutadania si està cansada de què la representen aquests càrrecs inamovibles, si podrien viure sense aquesta institució. No sols del Regne Unit, sinó Espanya i la resta de les monarquies.

Fa més de cinquanta anys que hem arribat a la lluna, ara se està proposant la intel·ligència artificial per resoldre temes del futur al mateix temps que internet ha envaït les nostres vides personals, l’economia s’ha universalitat i mentrestant els països encara estan estructurats segons el segle XIX, amb un sistema de privilegis, que si es pensa una mica, resulta insuportable. No ens deixen votar si volem o no monarquia, als jutges no se’ls pot criticar, els membres de l’església han jurat fidelitat a un cap d’estat diferent del que hi és on viuen amb el gaudi afegit d’avantatges fiscals evidents. La banca anualment presenta beneficis milionaris mentre una gran part del públic de a peu apenes pot pagar les hipoteques, etc. Però entre tot açò, els comentaristes de televisió s’escandalitzen de què un membre de la família real haja mostrat cansament de representar-nos, quan de veritat, qui potser estiga cansada és la ciutadania per estar representada per aquesta institució.

Catedràtic d’Història