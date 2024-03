Creu de Crist, arbre de vida

Ens disposem aquests dies a celebrar amb profunda devoció els misteris de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist. Cal agrair als membres de les confraries de moltes poblacions de la nostra diòcesi tortosina el gran servei que fan per viure amb fe aquests dies sants. Totes les escenes de la Passió de Jesús representades a les imatges de les confraries ens ajuden a fer nostre l’itinerari cap al Calvari, redescobrint la intensitat de l’Evangeli.

Per part meva, com sabeu, ja fa una mica més de mig any que vaig iniciar la meva missió episcopal a la diòcesi de Tortosa. Aquests mesos m’estan ajudant a anar coneixent la nostra realitat diocesana. Em queda molt per anar aprenent i endinsant-me en la gran riquesa de tradicions i celebracions que es conserven amb molta cura i estimació a cadascuna de les poblacions de la nostra diòcesi. I amb molta il·lusió desitjo continuar coneixent i aprenent, i poder acompanyar-vos en els actes centrals commemoratius d’aquests dies.

És un goig que mantinguem ben vives les nostres boniques tradicions de pietat popular, deixebles missioners que irradien arreu l’alegria de l’Evangeli, comunicant-lo amb devoció i pietat, tot sortint en processons pels nostres carrers i places.

Us encoratjo a tots i a totes a viure amb profunda religiositat aquests dies: al carrer, a les processons, en pregària a la llar familiar, i, sobretot, tinguem-ho molt en compte, especialment a les celebracions litúrgiques del Triduum Pasqual, tant a la Catedral com a les parròquies, monestirs i comunitats cristianes presents a tot el territori diocesà.

Que caminant junts pels carrers i places, infants, joves, adults, ancians, veïns de tota la vida o nou vinguts, acompanyem junts els passos del Senyor, recordant que la Creu de Crist és arbre de vida, de sang tenyida, pau i combat, mort i victòria, camí de glòria. Molt bona Setmana Santa i que Nostre Senyor us beneeixi!

Bisbe de Tortosa