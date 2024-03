Impulsant el futur de la recerca: el programa ‘Estudia i Investiga’

En un context global on la recerca i la innovació són motors clau per al progrés i el desenvolupament sostenible, la Universitat Jaume I de Castelló continua apostant per l’excel·lència acadèmica i la innovació amb iniciatives que potencien el talent i la creativitat del seu estudiantat. Aquests esforços no solament reforcen la reputació de l’UJI, sinó que també preparen les futures generacions per a enfrontar els reptes i oportunitats del món actual amb solidesa i compromís.

En aquesta línia, cal destacar el programa Estudia i investiga a l’UJI, una iniciativa pionera i singular a la universitat espanyola que va nàixer fa quinze anys per a fomentar una cultura de recerca en l’estudiantat excel·lent, des de l’inici de la seua trajectòria universitària. Aquesta formació precoç en l’àmbit de la recerca s’ha mostrat molt eficient per ajudar a desenvolupar habilitats crítiques i analítiquesen l’estudiantat, així com per a fomentar la seua curiositat intel·lectual a partir de reptes motivadors i rellevants per a la societat. Aquest programa és un exemple inspirador de com la formació en recercade qualitat, complementària a la merament acadèmica, pot ser un pilar fonamental en l’experiència i en la vida universitària.

Bons resultats acadèmics

Actualment participen en el programa 217 alumnes de diferents títols de graus i 90 grups de recerca de diferents àmbits de coneixement. Les vies d’accés per a estudiantat de primer curs es vinculen amb els bons resultats acadèmics al batxillerat, com una bona nota d’accés a la titulació, o haver estat finalista de qualsevol de les modalitats d’Olimpíades Acadèmiques i Premis de promoció de grau que cada any organitza l’UJI amb la col·laboració dels centres de secundària. També es pot accedir per la via de segon curs de grau i posteriors, amb una nota mitjana mínima de notable a l’expedient acadèmic. El balanç és molt positiu, perquè any rere any s’enrola més alumnat brillant que compleix els anteriors criteris i, amb el temps, acaba cursant estudis de doctorat a l’UJI. La participació en el programa Estudia i investiga els dona l’oportunitat de col·laborar amb grups de recerca punters que guarden relació amb els graus que estan cursant. Mitjançant les accions previstes en el programa es potencia el talent a través del desenvolupament de competències pròpies de la investigació i altres relacionades amb la creativitat, la motivació i la innovació que afavoreixen el creixement personal i acadèmic.

Conjuntament amb altres accions promogudes des del Vicerectorat d’Estudiantat i Vida Saludable a través de la Unitat d’Orientació, i d’acord amb el model educatiu de l’UJI, amb aquesta iniciativa es pretén aconseguir una formació integral del nostre alumnat de grau i contribuir a la transferència del coneixement. En aquest sentit, a les XI Jornades Estudia i investiga a l’UJI celebrades el passat 22 de març vam contar amb la participació del director de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana, el professor Lluís Martínez, qui va compartir amb l’estudiantat del programa la importància dela comunicació i la divulgació, com una tasca més de la investigació científica. La participació activa de l’estudiantat i el professorat en aquestes jornades, on es van presentar 39 treballs en format de pòster dels diferents centres i titulacions de grau, demostra el compromís i l’entusiasme de la comunitat universitària per impulsar la investigació de qualitat.

El programa Estudia i investiga compta amb el suport financer de l’Aula Fundació Banc Sabadell de Promoció del Talent, una col·laboració que es va iniciar al maig de 2015 per a promoure la innovació i reconéixer els talents emergents entre l’estudiantat de la comunitat universitària. Entre les iniciatives de l’Aula, els premis a les millors pràctiques del programa Estudia i investiga suposen un reconeixement dels treballs realitzats per l’estudiantat, baix la supervisió dels grups de recerca on s’incorporen, i un incentiu valuós per seguir aprofundint en les seues àrees d’interès i contribuir al progrés científic. Igualment motivadors resulten els premis als grups de recerca que acullen aquest estudiantat excel·lent, uns recursos que poden destinar a millorar la seua formació investigadora mitjançant la presentació de comunicacions a congressos, la participació en publicacions científiques, o l’adquisició de recursos per a desenvolupar els projectes d’investigació. Aquest tipus de reconeixements pot obrir portes a oportunitats acadèmiques i professionals, incentivant així l’excel·lència i el compromís del nostre estudiantat amb la investigació i l’educació superior.

Exemple

En conclusió, el programa Estudia i investiga a l’UJI, amb el suport de l’Aula Fundació Banc Sabadell de Promoció del Talent, és un exemple destacat de com la recerca, la innovació i el desenvolupament acadèmic poden ser impulsades i reconegudes en l’àmbit universitari mitjançant la col·laboració entre institucions educatives i el sector privat. És fonamental que aquest tipus d’iniciatives rebin un ampli reconeixement i suport per continuar reforçant el panorama educatiu i científic en benefici de la societat. Amb iniciatives com aquesta que valoren el talent emergent, l’UJI continua sent un referent en la formació de professionals preparats per a afrontar els reptes del futur, i contribueix d’aquesta forma al desenvolupament d’una ciutadania conscient i responsable del seu paper en la construcció d’un món millor.

Vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable

Tècnica de la Unitat d’Orientació