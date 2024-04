Sembrem memòria i no discòrdia

El darrer 22 de març, el Govern valencià del PP, amb la ultradreta de Vox, va presentar, entre altres desgavells, un projecte de llei que derogarà la Llei de Memòria Democràtica aprovada per l’anterior Govern del Botànic. Una llei de la qual ens vam dotar els valencians i valencianes per a començar a sanar les ferides de la repressió feixista que van patir els nostres avantpassats. Una llei que el que pretenia era lluitar per recuperar la memòria que, tants i tants anys, havia quedat soterrada en les fosses i cunetes acompanyant les víctimes.

I han passat molts anys de la guerra civil, la dictadura i la repressió, però després dels atacs que va patir el Club Social La Cosa Nostra a Castelló i el Casal Popular d’Onda, i la retirada de la placa en record de les víctimes de la guerra a Borriana, sembla que tornem al passat.

L’any 2020 vaig conéixer a Encarnita i a Lluís, dues persones abillades d’anys, però amb unes ànimes i una memòria incansables. Van acudir a mi per contar-me la història de l’avi d’ella, En José Pla Pitarch, una víctima de la guerra civil, assassinada a Vila-real el 1938 en mig del carrer i que fou llençat a una fossa comuna del cementeri. I tots plegats vam començar una lluita, feridora en molts casos, per poder recuperar el seu cos i soterrar-lo amb dignitat.

Durant aquests anys de lluita, Encarnita i Lluís m’han ensenyat que la democràcia no és un dret adquirit, sinó una conquesta constant que requereix la nostra participació activa i la nostra vigilància permanent. I mentre compartia amb ells il·lusions, i també moments d’indignació per la inacció del Govern municipal d’aquell moment, em vaig adonar que la vida m’havia regalat una àvia i un avi més dels que ja tinc.

I això és el que ens concedeix la memòria i la dignitat. Ens concedeix records i esperances per a construir una societat millor, més justa, més lliure i més democràtica.

Per això, com a política i com a persona, em va fer immensament feliç haver pogut anunciar, la darrera setmana, l’acord amb l’Ajuntament de Vila-real per a seguir amb els treballs d’identificació dels cossos.

Per totes les víctimes del feixisme, hem de seguir sembrant memòria.

Otros artículos de Maria Fajardo LA RUEDA Volem El Solet

Portaveu de Compromís per Vila-real i diputada provincial