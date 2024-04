Banco hipotecario público, ¡ya!

La verdad es que no lo entiendo. Por más vueltas que le doy. Estaremos de acuerdo que tenemos un problema habitacional en nuestras poblaciones. Los jóvenes no encuentran pisos de precio asequible para poder iniciar su vida independiente. Los alquileres o no existen o están por las nubes.

La administración del Estado pone ayudas que no van a ningún lado. La administración Autonómica no se aclara. Y los ayuntamientos se ponen de perfil. Pero en general la administración está poniendo más dinero que nunca para intentar solucionar el problema. Pero sin conseguirlo.

Por otro lado, hay solares sin construir allá donde miremos. Vallados, llenos de zarzas u ocupados por eventuales aparcamientos para coches. Pero grúas y obras ni una. Los tradicionales constructores locales, es decir, aquellos pequeños promotores que iban construyendo entre 20 y 40 pisos cada dos años, o desaparecieron durante la crisis del 2008 o no se atreven a construir por el incremento de las materias primas o, sencillamente, no dan el paso adelante porque no encuentran financiación en los bancos privados.

Y posiblemente sea aquí donde esté la clave de la cuestión: la creación de un banco público. Un banco hipotecario público que asuma aquello que los temerosos bancos privados rescatados con nuestro dinero y que ganan beneficios a mansalva se niegan a financiar. El Estado es propietario del 17% de Caixabank con un valor en bolsa hoy de unos 5.396 millones de euros, y pretende vender su participación antes de 2025 para resarcirse de lo puesto por el bolsillo de los españoles para el rescate de la banca. ¿No sería mejor promover una escisión bancaria y crear el necesario embrión de banco hipotecario público? Nuestros jóvenes lo necesitan, nuestros promotores y constructores también y seguro que es negocio para todos y no solo para los de siempre.

Urbanista