Un cuartel digno para Almassora

Estos días se cumplen cien años de la construcción del cuartel de la Guardia Civil de Almassora. Se trata de unas instalaciones antiguas y obsoletas que no dan respuesta a nuestras necesidades ni son dignas del servicio que tienen encomendado los agentes, que no es otro que el de velar correctamente por la seguridad de los almassorins. Almassora merece un cuartel acorde a una población de 28.000 personas y es responsabilidad y obligación del Gobierno de Pedro Sánchez poner en marcha de manera urgente unas obras prometidas desde hace tiempo, pero que nunca acaban de materializarse. Las condiciones de este edificio centenario son más que cuestionables y ahora tememos que, al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Almassora vuelva a caer en el olvido.

De nuevo, nos encontramos con que Sánchez se olvida de los problemas importantes, de aquellos que le importan a la ciudadanía, porque está más preocupado por aferrarse al sillón, mendigando apoyos más que cuestionables con aquellos que quieren dinamitar España. Está claro que ni tiene ni le interesa tener un proyecto de país.

Exigimos que el PSOE deje de bloquear un proyecto que Almassora precisa sin dilaciones, con una irresponsable gestión, y que lleva tiempo eternizándose, a pesar del mal estado y precariedad que presenta nuestro cuartel. Les pedimos que, de una vez por todas, se pongan a trabajar.

Y no solo reclamamos un cuartel, también pedimos más efectivos de la Guardia Civil para incrementar la vigilancia y los controles y que nuestros vecinos tengan la tranquilidad de que siempre cuentan con la protección de la Benemérita. No podemos olvidar que velar por la seguridad ciudadana es una competencia que le corresponde a este Cuerpo de Seguridad del Estado, aunque nuestra Policía Local lleve a cabo este cometido. Incrementamos el pasado verano la plantilla de la Policía Local en 13 nuevos agentes y lo hicimos al poco tiempo de llegar al gobierno porque estamos comprometidos con la seguridad. Es una tarea que debe se conjunta, pero que la Guardia Civil debe liderar. En diferentes encuentros que he mantenido con el coronel jefe de la Guardia Civil de Castellón, Ángel Gil, quien siempre se ha mostrado cercano y dialogante, le he transmitido mi preocupación por la falta de efectivos que sufrimos. No pedimos nada que no nos corresponde, pero no podemos obviar que Almassora tiene unas características concretas y disponer de más agentes es una necesidad. Mejorar la seguridad ciudadana y que nuestros vecinos se sepan siempre protegidos es una de nuestras máximas preocupaciones, por eso, seguiremos llamando a todas las puertas que haga falta.

Es obligación del Gobierno hacer los deberes en seguridad, construyendo un cuartel de la Guardia Civil como Almassora merece y ampliar la plantilla de agentes.

Alcaldesa de Almassora