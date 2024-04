¿Por qué no los bajos?

Que tenemos un problema gordo con la vivienda me lo estás leyendo desde hace tiempo, a mí y a otros muchos. Que las soluciones que se están dando no llegan a los ciudadanos necesitados, también. Que los bancos no prestan ni un céntimo a nuestros jóvenes si no es exprimiendo hasta la última gota de la sangre de la familia, aunque tengan beneficios indecentes año tras año, pues también. Y que no se construye prácticamente ni un nuevo piso de venta o alquiler asequible está a la vista.

Desde luego la fórmula no parece estar en obligar a los propietarios de pisos y casas a alquilar o vender sus casas. Aunque el 20% de las viviendas que hay en la provincia de Castellón (aproximadamente 78.000) están actualmente desocupadas y sin ser destinadas a lo que deberían. Pero lo primero que hay que hacer es incentivar a sus propietarios y no asustarlos, y crear un fondo de garantía de cobro de alquileres y de respeto a las viviendas.

Por otro lado, la batalla del pequeño comercio contra las grandes superficies y contra el e-comerce tiene otros daños colaterales: la existencia de un buen número de innumerables bajos comerciales y entresuelos en venta o alquiler o, sencillamente, que sus dueños han desistido de ponerlos en el mercado inmobiliario.

Buena opción

En muchos casos porque no todo bajo comercial es apto para el comercio, en algunos casos por su ubicación, aunque el edificio que los sustenta sea una buena opción para la vivienda.

Poder transformar esos enormes bajos comerciales en viviendas asequibles, colivings o senior-livings, es decir los nuevos modelos de vivienda compartida para jóvenes y mayores, podría ser una solución habitacional y, en algunos casos, una solución alternativa a las residencias de mayores. Y no es necesario hacer grandes cambios en las leyes. A veces es una simple cuestión de que el ayuntamiento modifique sus ordenanzas. Y de una manera bastante sencilla, por cierto.

Urbanista