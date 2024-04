Estimats diocesans i estimats xiquets i xiquetes: avui diumenge tercer de Pasqua estic molt content perquè participaré amb vosaltres, per primer cop, en la Trobada Infantil Diocesana. Em fa molta il·lusió! És la Trobada del MID (Moviment Infantil Diocesà), fruit del Sínode Diocesà i que al llarg de quasi quaranta anys ha convocat els xiquets i xiquetes de la nostra diòcesi per tal de trobar-se ells, els catequistes i famílies i donar gràcies al Senyor pel regal de conèixer-lo i estimar-lo.

En aquesta trobada sou convocats d’una manera especial els xiquets i xiquetes que per primera vegada rebreu el gran regal de l’Eucaristia en els mesos vinents.

Precisament el papa Francesc també ha convocat la Primera Jornada Mundial dels Infants que es portarà a terme a Roma a finals del mes de maig. En aquesta iniciativa del Sant Pare, ell mateix ens recorda la importància dels nens en la societat i com no, també en l’església: «els nens i nenes són l’alegria de la humanitat i de l’església». El Papa també subratlla la importància d’estar sempre units, entre nosaltres i amb Jesús. Aquest vol ser també l’objectiu de la Trobada del MID: que tots aquells que al llarg de la setmana participen puguem celebrar que estem units en el Senyor que cada diumenge ens anima a participar de l’Eucaristia.

El lema que ens convoca aquest any a la Trobada Infantil Diocesana, és el de Benaurats!. No podem ser feliços en solitari, perquè la felicitat creix en la mesura que es comparteix, compartint els dons que tots hem rebut del Senyor. Aquest diumenge, a la nostra església diocesana, viurem una bonica sinodalitat, caminant junts, des dels més petits, fins als més grans; des dels xiquets que venen per primer cop a la catequesi, fins als catequistes, familiars, i mossens juntament amb el seu bisbe; tots i totes vivint junts la joia de ser cristians, continuant fent camí, sentint-nos benaurats perquè el Senyor és el qui ens pot donar la veritable alegria.

Bisbe de Tortosa