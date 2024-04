Dignes hereus del llegat pioner de Flors

Els temps canvien a un ritme vertiginós. Les societats de hui dia, la nova Vila-real del segle XXI, poc té a veure ja amb aquella Vila-real que va conéixer una de les figures més emblemàtiques que ha conegut la nostra ciutat en la seua història: el metge i editor Juan Flors. Quan el nostre Fill Predilecte va crear, fa 55 anys ja, la fundació que porta el seu nom, Fundació Flors, poc podria imaginar que aquella entitat de la que poc després sorgiria un dels primer centres de Formació Professional de la província, acabaria sent el referent que hui és en innovació educativa i formació en robòtica. Fruit, sense dubte, de la aposta i el treball incansable que lideren el seu gerent, Héctor Pérez, i el director pedagògic, Vicent Llop, amb tot el seu equip directiu i docent i amb el llegat sempre present de qui va ser durant molts anys el seu director i president, Silverio Pérez.

Però, ben mirat, poc ens ha de sorprendre. Perquè en la vocació innovadora del Fundació Flors de hui veiem reflectit l’esperit visionari del benefactor que la va crear, degà dels editors de tot el país i fundador de la primera editorial mèdica, que va expandir també a Portugal i Amèrica llatina. Un pioner del món de la ciència del que ens sentim orgullosos com ho estem de la Fundació Flors i d’iniciatives tan potents i interessants com la que vam viure ahir: el Concurs de robòtica escolar Vilabot. Tan orgullosos com, n’estic segur, Juan Flors se sentiria de veure en què s’ha convertit el col•legi que va posar en marxa dècades arrere per a poder donar formació i futur a un barri humil de gent que, d’altra manera, potser no hauria pogut accedir mai a una educació i a un futur.

Aquest institut, del qual participe com a alcalde i com a patró, ha elaborat tot un projecte educatiu, en col•laboració amb l’Ajuntament i al voltant de les nostres marques de Ciutat de la Ciència i la Innovació i Vila-real Ciutat Educadora, per a formar als més menuts en les noves tecnologies, la intel•ligència artificial i la robòtica.

Marca especial

Un projecte ambiciós que ha donat com a fruit el Concurs de Robòtica Vilabot, que ha reunit a Vila-real a escoles de la Comunitat Valenciana i també per primera vegada de Madrid i Múrcia, amb més de 200 participants de 12 centres educatius. Concurs que ja té un interés internacional, com va demostrar l’any passat amb l’edició celebrada en Aveiro a través d’un projecte Erasmus+ finançat per la Unió Europea. Una competició amb la qual Vila-real tindrà una marca especial gràcies a centres com aquest que, amb els seus equips directius i pedagògics, aposten per formar als xiquets i xiquetes en el que serà el futur.

Em consta, a més, que ho fan amb una sensibilitat especial per l’ètica. El robot no pot ser un enemic de l’ésser humà. Han de ser instruments que ens faciliten la vida perquè nosaltres puguem dedicar-nos a cuidar-nos entre nosaltres. El centre Fundació Flors té, en aquest sentint, una vessant molt ètica en l’ús de les noves tecnologies, amb un equip docent en formació continua en aquesta matèria.

En un moment en el qual es fa molta demagògia respecte a la robòtica i les noves tecnologies, entre els qui es plantegen el seu ús amb un optimisme irreflexiu i creuen que tot es pot mecanitzari els qui ho veuen des d’un pessimisme apocalíptic, perquè pensen que els robots s’apoderaran del món. No és així. Els robots ens facilitaran la vida. Però els crea i els programa l’ésser humà. I en aquest col•legi, els xiquets i xiquetes, des de molt xicotets, aprenen a programar aquests robots, partint d’una base de valors. Valors cristians que van ser impulsats pel seu fundador, Juan Flors, Fill Predilecte de Vila-real.

Implicació total

L’Ajuntament s’ha implicat des del primer moment en aquest projecte, com no pot ser d’una altra manera. No vull deixar de reconéixer als propis alumnes, que han fet possible aquesta jornada. Tota la instal•lació elèctrica, la intendència, el protocol, l’atenció, l’han organitzada els estudiants del cicle formatiu d’electricitat, dirigits pel professor José Manuel Moreno. Felicitats per una organització perfecta també al coordinador de Vilabot, Antonio García, i a la Regidoria d’Educació, amb la regidora, Anna Vicens, al capdavant.

Independentment dels resultats del concurs, que tornen a demostrar el potencial de l’alumnat de Flors i el fruit d’una aposta ferma per la robòtica educativa, el més important és cooperar, treballar en equip. Això també genera valors.

Enhorabona als guanyadors i també als més de 200 participants en el certamen. Espere que aquesta tercera edició siga un capítol més de tot el que queda per escriure: moltíssims èxits en la formació i educació dels xiquets i xiquetes en la robòtica i les noves tecnologies per a facilitar la vida de les persones. Per a ser, tots i totes, més felices.