Lo importante: diálogo y respeto

Querido/a lector/a, soy de izquierdas y reconozco y admito que en ese grupo de gente cercana que forman los miembros de la familia, los amigos, los conocidos, los vecinos… convivo con personas de derechas. Circunstancia que me parece lógica y que no puede ni debe ser de otra forma. La política, como la religión y los valores morales son conceptos más bien subjetivos y plurales aunque, eso sí, hay mínimos comunes. Además, en el marco cotidiano de convivencia, lo de ser de derechas o de izquierdas no tiene por qué llevar asociado, per se, ningún comportamiento amoral que viole principios cívicos. De todas formas, y ahí parafraseo a Daniel Innerarity, la democracia, más que para un régimen de acuerdos está pensada para vivir en condiciones de profundo y persistente desacuerdo.

Berlanguiano

¿Por qué he traído este asunto a este rincón? Porque de vez en cuando me reúno con las personas de ese grupo del que he hablado y, siempre, siempre, existe quien repite aquello tan berlanguiano de no soy político ni de derechas. Opinión que, en principio es respetable. ¡Faltaría más! Lo que pasa es que, cuando hablas de política sacan la batería de desprecio insultante y cercano al odio contra Pedro Sánchez y, ahora, hasta contra su mujer. Al tiempo unos esconden y otros ignoran las buenas cifras de la economía y del empleo, los halagos y felicitaciones de la UE y del FMI a las medidas del gobierno, y no quieren saber que ante los tribunales hay tres expresidentes de derechas de la Generalitat siendo juzgados o esperando sentencia por presunta corrupción. Son de derechas y políticos aunque algunos no lo sepan y otros lo confundan con la militancia partidista. En todo caso no tienen porque esconderlo, lo importante es el diálogo y el respeto.