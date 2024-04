Cabanes amb l’escola en Valencià

L’anomalia que hem viscut i continuem vivint els valencians, en què molts de nosaltres no hem tingut la sort de poder estudiar en la nostra llengua; vetada en l’educació pública, les institucions i en part de la sanitat, no ens ha permés ni tan sols saber-la escriure. On s’ha vist desgavell de tal magnitud en què més de la meitat d’un poble no sap escriure la llengua que parla?

El Govern presidit per Mazón, amb el suport dels ultres de Vox, vol crear la falsa alarma que el castellà està en perill, quan jo no conec ningú que no sàpiga parlar castellà al País Valencià. En canvi, el que sí que és cert, i fàcilment demostrable, són els milers de valencians i valencianes que no saben parlar la meua llengua.

Otros artículos de David Casanova

Igualtat

Per a l’actual Consell, que tots tinguem dret a l’ensenyament de les dues llengües oficials va en contra de la igualtat. No sé què entendran ells per igualtat. Tot açò evidencia novament que sols es mouen per la ràbia i no acaben d’entendre la diversitat i idiosincràsia d’un estat plurilingüe.

Ens queda molt de camí al davant per dignificar eixe gran tresor que tenim, i és que la llengua és el principal valor patrimonial que tenim com a poble, i no podem parlar d’història, tradicions i cultura als nostres pobles sense fer-ho en valencià.

És per això la importància que avui, dissabte, ens sumem a les Trobades d’Escola Valenciana. Omplim els carrers de Cabanes i demostrem que som un poble viu, organitzat i que lluitarem fins al final per salvar la nostra llengua. O ara o mai!