Para ser conductor de primera

En UGT nos sentimos orgullosos de que el delegado de Personal del TRAM de Castelló sea un militante de nuestras siglas. Eso solo quiere decir que las personas trabajadoras de uno de los servicios de transporte más emblemáticos y populares de la ciudad de Castelló de la Plana confían en UGT. Es de celebrar el crecimiento de este servicio. Por eso, desde UGT, no nos duelen prendas en solicitar a la Administración que se mejore este servicio. Esta ciencia de la movilidad ciudadana tiene sus técnicos, creemos que existen motivos para que trabajen (no digo que no lo estén haciendo) y encuentren soluciones lo antes posible.

No debe sorprender que este crecimiento desmedido tenga algunas consecuencias negativas y que nos preocupen las que atañen a los trabajadores:

Los vehículos se llenan rápidamente y hay viajeros que se quedan sin poder subir. En algunas paradas y en algunos momentos, los vehículos tardan en salir porque son tantos los pasajeros que quieren acceder, que el conductor no puede cerrar las puertas. A veces, los pasajeros acceden enfadados al vehículo, porque llevan demasiado tiempo en la parada y porque han visto pasar vehículos que estando llenos, no han podido parar. No siempre estas situaciones son cien por cien amigables. Los conductores aguantan la frustración de los pasajeros durante todas las horas de su turno. Este servicio público empieza a resultar insuficiente en su planteamiento y mientras las autoridades y la empresa encuentran la solución, ellos están solos. Os ha crecido el trabajo un 30%, lo habéis sacado adelante sin refuerzo. Como siempre, contáis con UGT para acompañaros.

Secretario general de UGT FeSMC Comarques de Castelló