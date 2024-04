El mejor menú del día

Raúl Sánchez celebra su gol en Castalia ante el Recreativo Granada. / Gabriel Utiel

Aquellos que disfrutamos con la buena mesa lo hacemos tanto con el minimalismo de la nouvelle cuisine como con la contundencia de un guiso ancestral, saboreamos igual un plato deconstruido que la típica comida en la peña y valoramos los ingredientes de otros países igual que las recetas elaboradas con productos de kilómetro cero, que son los de toda la vida pero con una moderna etiqueta de proximidad. Ora en un local estrella Michelin ora en un merendero, en casa o en el zoco, una tapa de las de siempre, un simple pincho, un bocata recién hecho o un sencillo aperitivo pueden satisfacer a reyes y plebeyos. Barrunto que una mariscada todos los días puede resultar aburrida y, cada momento, cada propuesta gastronómica, ofrecen infinidad de sensaciones dignas de fruición. No me considero ni un sibarita ni un entendido, pero no hay mayor placer que el buen yantar, y si es aderezado con la mejor compañía la satisfacción raya el paroxismo.

Eso sí, supongo que todos, gourmets o no, coincidiremos en que la única comida desabrida se sirve en los hospitales, huelga decir que por las connotaciones que conlleva. Y de entre ellas merece especial repugnancia la tilapia, el único pescado que se subasta en los quirófanos en vez de las lonjas. Nunca lo encontré en supermercado alguno.

Viene a cuento tan hedonista introito por esos exquisitos paladares que vienen censurando el juego del CD Castellón, sobre todo el día del Recreativo de Granada y ahora con ocasión de la visita a Linares. Cierto que se notó no poca ansiedad y se ha perdido el nivel de juego de las primeras jornadas hasta rozar el fútbol insípido el pasado domingo. Pero si frente a la carta más sofisticada existe el menú del día, sabroso, nutritivo y económico, para salvar las necesidades cotidianas, los albinegros no podemos permitirnos delicatessen alguna con todo lo que hay en liza. El menú del día exigía ganar y en la memoria solo sobrevive el resultado, el cómo se llegó a la victoria queda para el análisis técnico, con el obligado reconocimiento de los errores y el propósito de enmienda.

No entiendo cómo los gurús mediáticos de la meseta pueden alabar la pérdida de criterio, la sinrazón táctica y hasta la renuncia ofensiva que el Madrid asumió en Manchester -sin perder esa intensidad que le caracteriza- a cambio de superar la eliminatoria de Champions con el City, mientras aquí nos volvemos locos y exigimos preservar un estilo y una alegría que, en puridad, apenas goza de unos meses de vida. El pragmatismo del domingo deriva del empirismo de quienes tantas veces nos hemos quedado con los cubiertos en la mano y el plato vacío.

Post scriptum

La visita a Linarejos trae a la memoria otra que también devino histórica con no pocas y apetitosas anécdotas de las que pretendo un jugoso paralelismo. Porque aquel 24 de mayo de 1981 el Castellón perdió (2-1) y, sin embargo, se proclamó campeón de liga en Segunda División por primera vez en su historia por mor de un rocambolesco quíntuple empate a 45 puntos con el Cádiz, Racing de Santander, Elche y Rayo Vallecano que nos beneficiaba pese a la extraña derrota. El partido fue tan malo -como el de ahora- que el técnico Benito Joanet rechazó el cava que llegó al vestuario para celebrar aquel título, pero nadie cuestionó nada. Ojalá se repita todo a final de curso. Amén.