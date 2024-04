Cuando una gran parte de la provincia depende económicamente de un solo sector, ya sabemos todos que su economía está sujeta a los vaivenes del mercado global y que tan pronto puede estar montada en el dólar como hundida en la miseria. Nuestra provincia es un ejemplo de ello: si al clúster de la cerámica le va mal… todo va mal. La industria cerámica ha tenido varias reconversiones industriales, todas a riñón de nuestros emprendedores, pero ninguna ha servido para diversificar nuestra economía. Ahora con la conversión en unos pocos grandes grupos empresariales y jugando a la logística. El eufemismo de la logística implica una conversión del sector en una enorme planta de acumulación de azulejos sin vender en grandes naves industriales otrora con trabajadores a tres turnos y que hoy se gestionan con unos cuantos conductores de carretillas. Y es que, si no hay puestos de trabajo, a ser posible cualificados y bien pagados, nuestros hijos no podrán pagarse un piso, no podrán comprarse un coche, no podrán emprender nuevos proyectos.

Diversificación urgente

La economía castellonense necesita una reconversión industrial y, sobre todo, una diversificación urgente. Las nuevas tecnologías, la IA, las energías renovables, unos cuantos centros de datos potentes son la estrategia para ver si podemos conseguir la reconversión del sector cerámico. Pero sobre todo abandonar la conversión logística y subirnos al tren del futuro y la reconversión industrial abandonando el monocultivo. ¡Que parece que no sepamos hacer otra cosa!

