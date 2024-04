Siendo universitario cayó en mis manos una novela de esas que no sabes qué esperar y te terminan marcando por su personaje principal. Hablo de La insoportable levedad del ser y de la vida de un hombre y de sus dudas existenciales respecto a todo.

Milan Kundera, su autor, un escritor ya de culto entre la novela, la poesía, el ensayo y la filosofía, trazaba escenas de la vida cotidiana que mostraba con un sentido trascendental la inutilidad de la existencia y la necesidad del eterno retorno, en el que todo lo vivido se repite una y otra vez, aunque de un modo diferente.

Es todo relativo

Yo lo estoy viviendo estos días, aunque no sé si es la insoportable levedad del ser o si es la insoportable relatividad del ser… porque relativizar las cosas me está viniendo de coña ahora que todo es tan trascendente que hasta el presidente del Gobierno está sufriendo, al parecer, una situación insoportable que, al parecer, no es leve para él, y que, al parecer, le está afectando a todo su ser… aunque creo que es todo relativo.

Y es que, qué quieren que les diga, mientras llevo 36 horas en las que el whatsapp echa humo y en todos los informativos, tertulias, noticias y comentarios de calle nadie habla de otra cosa que de la amenaza, advertencia, amague o como lo quieran denominar, de Pedro Sánchez de irse a casa.

Pero, ¿saben? Mi ser sí que es relativo y me asaltan las dudas porque este fin de semana toca vaciar la piscina, pegar los azulejos que se han caído y rejuntar el resto como si no hubiera un mañana. Así que, ¿qué quieren que les diga? Cuando hay que hacer trabajos manuales me evado de tanta trascendencia y empiezo a sentirme como un ser leve y, sobre todo, torpe e inútil.

