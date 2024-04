Investigació universitària al servei de la societat

A la Universitat Jaume I sabem la capacitat que té el coneixement i els resultats d’investigació per a crear tecnologies, serveis i productes de valor innovador que donen resposta als reptes que tenim com a societat i que contribueixen a millorar la qualitat de vida. També coneixem l’impacte econòmic i social que tenen les empreses que naixen a partir d’aquest coneixement per a dinamitzar l’entorn productiu i generar nous perfils professionals altament qualificats. Per a impulsar aquesta capacitat investigadora i d’innovació al servei de la societat, a l’UJI fem un esforç continu per a enfortir l’activitat del personal investigador i dels nostres grups i instituts d’investigació.

Una de les línies d’actuació institucional comporta ampliar i millorar les nostres infraestructures científiques. En aquests moments, estem a punt de posar en marxa un nou edifici al campus que ens permetrà eixamplar les capacitats científiques i investigadores de la institució. Aquest nou centre d’experimentació per a instituts i grups d’excel•lència albergarà instituts d’investigació en els àmbits dels materials avançats i tecnologies de la imatge.

La construcció d’aquest edifici materialitza el compromís per a dotar la universitat pública de Castelló de les millors infraestructures possibles, conscients de la contribució de la recerca universitària al progrés de la societat. A més, en aquest cas, culmina una reivindicació institucional que, personalment, vaig traslladar a la Generalitat Valenciana per a potenciar la transferència de coneixement. Aquest nou espai de recerca oferirà noves oportunitats de col•laboració entre els grups d’investigació i, alhora, permetrà estrényer els lligams amb el teixit social i econòmic.

No es tracta sols d’un nou edifici al campus. En aquestes infraestructures singulars l’UJI posa a disposició del personal investigador, però també de les empreses del nostre entorn socioeconòmic, instrumentació i equipament tecnològic d’alt valor afegit, així com el personal tècnic necessari per a la seua operació i funcionament.

Amb la voluntat d’afavorir sinergies, l’UJI ha iniciat un procés per a integrar els equipaments i serveis d’ús compartit en el campus. Paral•lelament, participarà en una xarxa compartida d’infraestructures científiques universitàries d’escala europea dins del consorci d’universitats EDUC.

Instal•lacions i equipaments són el suport necessari per als grups d’investigació i de la xarxa d’instituts universitaris amb què comptem. A aquesta oferta científica, se sumarà la produïda per l’Institut Universitari de Turisme, en àmbits tan actuals com el big data, la sostenibilitat, la competitivitat i noves propostes en el camp de la innovació. Aquesta xarxa de recerca de l’UJI integrarà pròximament estructures investigadores com el Laboratori de Robòtica Subaquàtica o altres de l’àmbit de la salut.

L’aposta ferma per enfortir la nostra activitat investigadora i de transferència se sustenta en una estratègia institucional que compta amb l’aval de la Unió Europea, sota el segell HR Excellence in Research (HRS4R). Aquesta distinció reconeix les institucions que treballem per a promoure un entorn laboral favorable per a la realització de l’activitat investigadora i que garantim procediments transparents i basats en els mèrits per a la contractació i avaluació del personal investigador.

25 milions

Sota aquest marc, l’UJI es mostra com una universitat competitiva, ja que en els últims anys ha incrementat la captació de fons per a I+D. De fet, el finançament aconseguit ha passat dels prop de 12 milions d’euros en 2019 als 25 milions en 2023, als quals cal afegir quasi 5 milions de contractes amb empreses a les quals prestem serveis cientificotècnics. Aquest volum de recursos en I+D ens posiciona com a principal institució de generació de coneixement i innovació en l’àmbit provincial i entre les principals a escala autonòmica.

Igualment, hem posat en marxa demostradors tecnològics, com el de producció i emmagatzematge d’hidrogen amb la participació de l’INAM. En aquesta línia de valoritzar la investigació, comptem amb programes orientats a posicionar tecnologia i coneixement generats al campus (UJILab Impuls) i amb programes dirigits específicament al desenvolupament de projectes empresarials (UJIStart-up).

Tot això és una mostra del potencial innovador que l’UJI posa a l’abast de la societat, les administracions i les empreses per a abordar desafiaments compartits.

Rectora de l'UJI i presidenta de CRUE