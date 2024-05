Molt a defensar

Dimecres vam celebrar un any més el Primer de Maig. Amb el lema Plena ocupació, reduir jornada i millorar salaris, vam recórrer els carrers de Castelló de la Plana i de Vinaròs en un ambient festiu, en un dia de reivindicació i d’empoderament de les treballadores i dels treballadors de la nostra província.

És el moment de la plena ocupació, de menor jornada i de major salari, és hora de reduir precarietat i de reduir bretxes, i açò és reduir despesa pública. Però també és augmentar la nostra salut física i mental, tindre més temps per a nosaltres i per als nostres, tindre major poder adquisitiu i augmentar les persones assalariades.

I tot açò es reflectirà en una economia més dinàmica i també en majors ingressos per al sistema públic, per tant, més fons per invertir en serveis públics universals de qualitat i en major protecció social.

Però malauradament aquest Primer de maig des de CCOO hem hagut de denunciar anormalitats democràtiques amb les quals estem convivint des de fa anys i que cal corregir. No podem continuar amb els incompliments de la Constitució, cal acabar amb el boicot a la democràcia que suposa, entre d’altres, la no renovació del CGPJ i la creixent irrupció d’una part de la judicatura en la política quotidiana. És moment d’acabar amb la polarització i el deteriorament de la vida pública, prou de mentides, calúmnies i falses notícies; prou de joc brut per a deslegitimar Governs democràtics amb el sol objectiu de repetir eleccions fins a poder governar.

Arreu és un mal i al País Valencià el patim de la mà d’un Govern d’extrema dreta i d’ultradreta. Amb decrets legislatius i lleis que ens porten al passat, que reobren conflictes que créiem superats, que actuen contra la nostra cultura, tergiversen la història i ataquen serveis essencials com la sanitat o l’educació. Polítiques de segregació i foment de desigualtats.

Seguim mobilitzats

Per això, des de CCOO seguim mobilitzats. En sanitat amb la protesta pel malestar dels professionals davant l’enduriment de les condicions laborals i les retallades, que anirà en detriment del servei i ho acabarà patint també la ciutadania. I en educació convocant vaga educativa unitària per al proper 23 de maig per expressar el malestar generalitzat per la imposició de mesures com el districte únic, la llei de llibertat educativa, la llei de concòrdia o l’abandó del pla Edificant. Molt a defensar i molt per aconseguir, les CCOO estarem vigilants en defensa de les treballadores i dels treballadors.

Salut i força.