Hace unos días fuimos a Barcelona. El motivo de la visita me parecía de lo más natural, pero pronto me di cuenta de que andaba equivocado. Recorrimos 600 kilómetros para conocer en persona a un escritor, Mircea Cartarescu. Se le considera uno de los máximos candidatos al premio Nobel de Literatura. Autor de culto, presentaba sus diarios traducidos al catalán. Para mí eso es un evento extraordinario, una oportunidad histórica de saludar y escuchar a uno de los autores más importantes de las letras mundiales.

Al parecer, solo un puñado de personas le dimos importancia. De hecho, contaré una anécdota: el recinto donde se iba a producir el encuentro con el autor apenas disponía de una treintena de sillas, por lo que había que reservar plaza. Eso nosotros no lo sabíamos y, cuando nos dijeron que no podíamos acceder, nos enfadamos ya que en ningún lado lo habían anunciado así. Entonces comentamos que veníamos desde Castelló, lo que sorprendió y, finalmente, nos colaron (vaya desde aquí mi agradecimiento). En redes sociales tanto de la librería que organizaba el evento (No Llegiu) como Ioana Nicolaie, la esposa del escritor, destacaron que «entre el público hubo una familia que vino desde 300 kilómetros». Insisto, la gente se sorprendía de lo que a mí me parecía algo normal.

Si quieren que les diga la verdad, yo esperaba que el evento se realizaría en un lugar con cientos de personas (tal vez incluso miles) y que allí estarían algunos de los principales escritores afincados en Barcelona, que no son pocos. No citaré quiénes porque no vi absolutamente a ninguno. Tal vez se toman la literatura como una competición de ventas y bajo ningún concepto querían darle un puñado de euros a la competencia. Me parecería normal que, por ejemplo, el señor Burger King no fuera a un evento del señor McDonalds, o que un aficionado del Real Madrid ignorase la presentación del nuevo fichaje del Barça. Pero, en serio, ¿ningún escritor catalán sentía curiosidad por los diarios de su compañero aspirante a un galardón al que, y lo siento si sueno crudo, vosotros no vais ni siquiera a oler en vuestra vida? Que va… Ni uno; ni uno medio despistado.

La literatura a nadie le importa

Pero, ya puesto a quejarme (por si alguien no se ha dado cuenta, hoy estoy enfadado con el mundo, con el literario), ¿en toda Barcelona, la capital nacional del sector editorial, con un libro editado en catalán, solo había medio centenar de personas interesadas en escuchar a uno de los escritores vivos con mayor reputación? A mí esto es lo que me parece sorprendente, increíble incluso, no pueden imaginarse hasta qué punto.

Señoras y señores, la literatura ya a nadie importa. Los intelectuales han perdido su función en este mundo alborotado y meramente visual. Los extraños somos los que aún le damos valor, los que sentimos aprecio por la lectura. Ahora, cuando todo el mundo escribe, nadie lee. En la sección de noticias culturales de la televisión se habla de libros, pero no de literatura. Como si Karlos Arguiñano se dedicase a calentar pizzas congeladas en un microondas. Y eso, a nadie le extraña.

Editor de la Pajarita Roja