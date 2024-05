Una veu de Castelló a Brusel·les

Esta setmana, estes mateixes pàgines publicaven una notícia que em va retrotraure els temps en què, com a redactor de la casa, jo mateix escrivia temes d’agricultura. Fa vora 20 anys ja vàrem publicar la primera arribada de Valencia Late egipcia en plena campanya. Ara, la periodista Elena Aguilar ens advertia que el procés s’ha disparat i que l’allau de taronges d’Egipte inunda els nostres mercats mentre els cítrics dels nostres llauradors es queden a l’arbre. Un augment del 10.000%. I mentre, tanquen cooperatives i comerços a Almassora, a Nules...

Sudàdrica

La notícia me va fer vindre també al cap la campanya de fa uns anys de la Unió Llauradora denunciant els grups polítics que, al sí de la UE, havien votat a favor dels acords comercials amb paísos com Sudàdrica, en contra del camp valencià. Només Compromís va votar en contra d’aquell acord. I no vaig poder evitar pensar com de diferents serien les coses si a la UE tinguerem més europarlamentaris d’ací que plantaren cara. Que digueren no a l’entrada de fruita de menor qualitat i menys exigències laborals i ambientals; que defensaren des d’allí la nostra indústria; o que de veritat donaren un impuls al corredor mediterrani.

Sí, Brusel.les sembla molt lluny. Però allí és on es decideixen aspectes que condicionen el nostre dia a dia; que afecten als notres pobles i les nostres ciutats; als nostres sectors, i als nostres ciutadans. Per això, per no lamentar-nos més endavant, cal fer un esforç per portar una veu ferma i valenta defense les nostres comarques a la Unió Europea.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló