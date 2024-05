Desafíos energéticos

Castelló ha sido escenario hace apenas unos días de un evento que ha congregado a grandes expertos en materia de energía e industria. El motivo era conocer las conclusiones a las que han llegado los miembros del Consejo La nueva energía para la industria, cuyos contenidos se expondrán en el gran Foro Económico y Social del Mediterráneo, a celebrar en junio en València. Esta cita, promovida por el Grupo Prensa Ibérica, se propone, desde una visión integral, exponer las fortalezas de una sociedad mediterránea que tiene todos los mimbres necesarios para liderar la economía española frente a los nuevos desafíos sociales y económicos.

Fruto de las deliberaciones del Consejo de Castelló -integrado por destacados representantes del ámbito de la energía y la industria- se ha logrado chequear a un todo un sector a través de un texto donde no falta el sentido reivindicativo, con reclamaciones que pasan por reducir la carga burocrática y suprimir los laberínticos trámites administrativos a los que hoy se enfrentan los proyectos empresariales. Y cómo no, dotar al sector de más tecnología y menos ideología en una unidad de acción que involucre a lo público y lo privado. Así de fácil y así de complejo, pero está claro que tendremos que ponernos las pilas si no queremos perder este nuevo tren de desarrollo.

Para lograr esa transición energética resulta vital garantizar la competitividad de las empresas y, al mismo tiempo, ser conscientes de las dificultades que se dan en la industria termointensiva, esa que en las últimas décadas ha venido horneando el desarrollo económico y el empleo en Castellón.

*Ángel Báez es director del Periódico Mediterráneo