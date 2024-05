En este moment cal més que mai reflexionar. Per això la setmana passada vam recuperar 'Diàlegs', una iniciativa oberta a tota la ciutadania que vam posar en marxa des del PSPV-PSOE uns mesos abans de les eleccions municipals de 2023.

L’objectiu era reflexionar i debatre amb la societat sobre diferents temàtiques i amb persones referents. Aleshores vam dialogar sobre feminisme, sobre el futur de la formació professional a la Vall, sobre desenvolupament industrial i també vam estar als barris per a replegar les idees i propostes dels veïns i veïnes.

La nova etapa d’este fòrum la va obrir Ximo Puig, expresident de la Generalitat Valenciana entre 2015 i 2023 i també exsecretari general del PSPV-PSOE. La idea del nou temps de 'Diàlegs'? Debatre, reflexionar i dialogar. Això que pareix que hui dia siga impossible i fins i tot revolucionari, amb tant de soroll, toxicitat, odi i crispació. La societat està farta. I vull donar resposta a eixe cansament fent que torne a l’espai públic i polític la proposta, l’argument i la crítica constructiva. Com deia fa unes setmanes en este espai: no cal elevar el to per a ser rellevant. I Ximo Puig és l’exemple clar d’eixa afirmació.

A la Vall sabem molt bé que és un home honest i de paraula. En 2019 es va comprometre a construir el pont de connexió dels polígons Belcaire i Mesquita. En 2023 va ser realitat i gràcies a això hui és possible iniciar els tràmits per a urbanitzar Belcaire C i crear quasi 700.000 metres de sòl industrial, perquè les empreses que ja estan ací puguen créixer i altres noves puguen vindre. Gràcies a la col•laboració de Ximo també vam fer possible l’arribada d’Stadler a la Vall, després del tancament d’Acciona. I ja fa un any que part dels trens i metros de mig món es fabriquen a la nostra ciutat.

No hem trobat el mateix suport ara

Malauradament, quan una altra empresa ha tancat a la Vall no hem trobat el mateix suport per part del govern valencià de PP i Vox. Ja fa mesos del tancament de la producció de Roca Tiles i Mazón ni tan sols ha rebut als treballadors i treballadores acomiadats. La legislatura passada, Puig sí que va rebre als d’Acciona i va treballar al costat de l’Ajuntament per a ajudar-nos a trobar una nova activitat empresarial i industrial per a la nau que quedava buida. Finalment ho vam aconseguir. Per això no és el mateix que governen uns que altres. Es pot vore amb fets tan evidents com estos.

Diu Ximo Puig al seu llibre' Una idea d’esperança' que «l’empatia -no ser indiferent- acciona la millor política». En ell també reflexiona sobre els temps de creixent polarització que vivim. I sobre això vam parlar, no només entre nosaltres. També vam comptar amb les intervencions del públic, fent més enriquidora si cap la conversa. Perquè si l’acollida de la primera etapa de Diàlegs va ser tan bona fa any i mig va ser per eixa capacitat de sumar veus i opinions. També d’obrir melons.

Perquè si volem continuar avançant com a ciutat no podem posar-nos de perfil i hem de tindre la valentia per a parlar de qüestions que poden ser difícils però que no poden seguir amagades en un calaix. Ja ho hem patit massa vegades a la Vall això i jo no estic disposta a permetre que la nostra ciutat perda més oportunitats per por, inacció i falta de projecte.

Una altra de les claus que va donar Ximo Puig va ser la importància de tindre un projecte clar i un full de ruta. En el cas del govern del Botànic que ell liderava, es va basar en tres potes: recuperar la reputació del nostre territori després de tanta corrupció i malbaratament; centrar-nos en les persones i en la millora de l’Estat del Benestar a través de la sanitat i l’educació pública, l’impuls a la llei de la dependència i el suport a les persones més vulnerables; i la reindustrialització, exemplificada en la gran fita de l’arribada de la gigafactoria de bateries elèctriques de Volkswagen a Sagunt.

Un projecte clar

A la Vall d’Uixó també tenim un projecte clar i un full de ruta i la confiança per a continuar desplegant-los. De la mà de totes i tots, perquè vull comptar amb cada valler i vallera per a continuar construint la nostra ciutat. La del present i la del futur. Per a fer-ho, el format de Diàlegs tornarà a ser una ferramenta fonamental de participació. I ho farà des de la mirada de la diversitat i pluralitat de la nostra societat.

També serà un espai d’humanització de la política i de les persones que durant un temps dediquem la nostra vida al servei públic, en un context en el qual és molt necessària, com hem vist en les últimes setmanes.

Pròximament donarem a conéixer noves dates i temàtiques d’esta iniciativa, que vol tornar a comptar amb la majoria social de la Vall. Esteu totes i tots convidats a participar d’este espai d’idees, que creix per a ser encara més útil a la societat.

*Tania Baños és alcaldessa de la Vall d’Uixó i secretaria general del PSPV-PSOE de la mateixa ciutat