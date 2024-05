La història interminable

El dret a escollir pels pares la llengua amb què els seus fills deuen rebre l’ensenyança no està reconegut a Espanya, els tribunals així ho corroboren. La imposició d’un percentatge de castellà és una extralimitació sense cap criteri pedagògic, potser amb més càrrega d’ideologia política del tribunal que de certeses jurídiques.

L’article 27 .3 de la CE, estableix que els pares en nom de la llibertat d’ensenyança sols tenen el dret a elegir que «els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions». Els pares han d’assumir que els seus fills no tenen perquè participar de les seves dèries o conviccions, tant se val si són transfusions de sang que la seva religió prohibeix; la inoculació de vacunes o les matèries d’ensenyament. La llengua oficial del País Valencià, segons mana l’article 3 de la CE, és en paritat al castellà d’obligat aprenentatge, perquè «les llengües son un patrimoni cultural».

Hem de tenir clar, doncs, que el dret del pares es projecta sobre l’educació dels fills, no sobre l’ensenyança; la llengua no és una qüestió moral ni ideològica, és coneixement; aplicar la voluntat dels pares conculca la llibertat d’ensenyança que es reconeix als mestres i conculca l’interès superior del menor a rebre una ensenyança igualitària i general.

Discriminació lingüística

La discriminació lingüística per territoris podria suposar que es deixés d’ensenyar el castellà en tot l’àmbit catalanoparlant. Si se vol implantar la llibertat d’elecció d’idioma caldrà tenir llibertat per a no elegir el castellà, o es que la discriminació sols afectara al valencià? El castellà, no deixa de ser una més de les llengües espanyoles i, per tant, és cooficial en aquells territoris d’on no és natural.

Atacar una llengua, siga quina siga, és atacar les persones que la utilitzen habitualment, que la viuen, que la necessiten i que la senten. Els drets dels joves i xiquets a dependre no pot estar en mans dels pares o de l’oportunitat política dels partits. El contrari suposaria racisme lingüístic.