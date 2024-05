Un any més celebrem les Festes de Sant Pasqual, un recordatori d’allò que ens uneix, un moment per ajuntar-nos en dates de felicitat, una representació de la nostra essència com a poble.

És un temps carregat de molta il•lusió i que sempre preveu moments que són inoblidables, de retrobament amb vells amics, on les penyes ens assorteixen d’estones per compartir rialles i històries al voltant d’una taula que sempre està plena de sabors locals.

La programació és com un mosaic ric i variat, pensat per a tots els gustos i edats, tot enllestit amb el treball de la Junta de Festes i la Comissió de Penyes que aglutina des de les típiques actuacions musicals, fins als concerts que fan vibrar a la plaça, passant per les exposicions i les activitats esportives per als més actius. La programació és un testimoni viu de la nostra diversitat i riquesa cultural. Hi ha un lloc i un espai per a cadascú, una oportunitat per a totes aquelles vila-realenques i també forasteres de participar i gaudir.

Però més enllà dels actes, el que realment fa especials les festes del nostre poble és la germanor que es respira a cada carrer. És veure com tots ens involucrem en la preparació i celebració dels esdeveniments, per tractar de conservar eixe bon record una vegada acaben. És veure com la solidaritat i l’alegria es fonen en una sola energia, creant un ambient únic i inigualable.

Arrels i futur

És un temps per valorar les nostres arrels amb la tradicional Xulla i la trobada de Pasqualets i Pasqualetes i també per mirar cap al futur amb esperança i optimisme. Un any més, les nostres festes ens recorden el privilegi de pertànyer a aquest meravellós poble, on durant aquest cap de setmana hem comprovat que som una opció ben vàlida per a celebrar comiats de fadrins i fadrines, cosa que denota com d’oberta és la nostra festa i açò ens inspira a continuar construint un futur ple de moments compartits i il•lusió renovada. Les nostres festes són realment inspiradores i des de Compromís no podem més que desitjar que les puguem gaudir amb molt de trellat i Coneixement!

Portaveu de Compromís per Vila-real i diputada provincial