Más sensatez y menos fango

Una muestra de lo que a mi juicio significa trabajar por realizar una buena gestión y hacer política útil, es aquella que tiene como único y último objetivo servir para hacer la vida más fácil a las personas. Y ello implica analizar las necesidades, elaborar un proyecto, tomar decisiones e impulsar los cambios necesarios a través de propuestas, iniciativas y mucha dedicación diaria. Todo ello, sumado al esfuerzo y el compromiso social, así como una fuerte vocación de servicio a los demás, deberían de ser la única razón y las cualidades de todo servidor publico.

Sin embargo, con mayor asiduidad, estamos viendo como quienes jactándose de haber llegado a la política para servir al ciudadano, parecen haber llegado con la única intención de buscar un lugar donde cobijarse, olvidándose que una democracia se identifica, también, por tener partidos en la oposición desde donde trabajar de manera proactiva para poder hacer realidad sus propuestas, de manera leal.

Por ello, resulta cuanto menos decepcionante observar cómo, en vez de aportar ideas, trabajar y arrimar el hombro en pro de los vecinos de Benicàssim hay quienes, desde algunos partidos en la oposición, prefieren hacer un constante discurso destructivo y lo que es peor, carente de propuestas que nada aporta, ni beneficia, al conjunto de la ciudadanía. Me refiero al PSPV-PSOE y Compromís, quienes parecen no alegrarse con los datos positivos que Benicàssim viene arrojando, mes a mes.

Desconocimiento de los servicios

El último capítulo del serial lo vivimos la semana pasada cuando la nueva portavoz socialista, faltando a la verdad, se atrevió a calificar una de nuestras infraestructuras culturales, concretamente la Biblioteca del Mar situada en la playa del Heliópolis, como un «chiringuito municipal», demostrando con ello, un claro desconocimiento de los servicios que ofrece a la ciudad, además de lo que significa contar con esta instalación cultural en la zona sur de Benicàssim.

Y es que esta Biblioteca del Mar lleva 24 años dando servicio a los vecinos, residentes y veraneantes en una de nuestras playas y, en el último año, también más allá de los meses de verano, con una amplia y diversa programación cultural, convirtiéndose en un espacio para los mas pequeños y un punto de encuentro para las familias. Pero es más, debería saber que Benicàssim, ya en el año 1992, fue pionero en la instalación de bibliotecas a orillas del mar, apostando por acercar la cultura a todos los rincones de nuestro municipio.

Por ello le pedimos seriedad y rigor en sus afirmaciones y mucha calma y sensatez en sus manifestaciones, porque una de las consecuencias que más erosionan la confianza de los ciudadanos en los políticos es cuando la oposición, en vez de ser útil, tiene que acudir a los bulos y descalificaciones, en lugar de a la crítica basada en hechos.

Pero parece ser que, en vez de buscar el consenso o el compromiso a base de trabajo y propuestas serias, prefieren fomentar una oposición de «nosotros contra ellos», siguiendo la estela de sus mismos predecesores, volviendo a las andadas de la irresponsabilidad, jugando a la política del barro, a la que ya nos tienen acostumbrados, pero donde les aseguro que, con nuestras horas de vuelo, no nos van a encontrar.

Miren, de una oposición desleal y muy poco trabajadora, poco podemos esperar. En todo caso, y a punto de cumplirse el primer año de legislatura, que recuerden el resultado democrático de unas urnas cuyos vecinos y vecinas decidieron mayoritariamente, con sus votos, sentarles en la oposición. Una oposición que para nada consiste en oponerse sistemáticamente, sin trabajo y sin razón, al interés de esa mayoría, si no contribuir al beneficio de ella.

Minuto de gloria

Pero ya se sabe, las hay que prefieren tener su minuto de gloria, sea como sea y a pesar de lo que sea, incluso a base de falsedades cuyo objetivo es denostar al equipo de gobierno y engañar a la ciudadanía.

Pero está claro que cada uno es libre de priorizar sus objetivos y valores políticos y prefieran confundir a la ciudadanía y difundir cuantos bulos sean necesarios, embarrando la política local, por el simple hecho de que necesitan sobrevivir en un partido socialista que hace tiempo que, en Benicàssim, hace aguas. Pero está claro que lo que nunca van a conseguir es bajarnos a su fango, porque no tenemos tiempo que perder y no queremos defraudar a nuestros vecinos. Nuestra única batalla la libramos en el empeño por ejecutar una gestión rigurosa basada, no solo en logros, sino en proyectos que definirán el futuro de Benicàssim y el de nuestros vecinos.

Al fin y al cabo, los hechos y las propuestas que están consolidadas, junto a los proyectos pensados para el futuro, son lo que nos permite mejorar la calidad de vida cotidiana de las personas. Sin embargo, la falacia y la políticas de incoherencia, son las peores de las políticas.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora