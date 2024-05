El seny guanya a Catalunya

Catalunya ha parlat clar. Ha guanyat el seny. La majoria dels catalans ha votat obrir un nou cicle que desterra el procés amb l’independentisme en minoria i el PSC en primera posició. És la certificació que Catalunya vol la reconciliació i que el PSOE ha sabut connectar amb les preocupacions diàries de la gent, deixant de costat els debats identitaris que han aprofundit en les divisions.

Els grans derrotats han sigut dos. Els independentistes, el missatge dels quals està cada vegada més esgotat, i el Partit Popular. Els resultats són l’aval a les polítiques del PSOE per a reconstruir la convivència a Catalunya des del diàleg.

Impecables

El PP de Feijóo viu de l’agenda del conflicte i l’electorat l’ha penalitzat. La prova és que han baixat tres punts respecte al 23J. En Gènova no estan per a celebrar res. El seu únic triomf és fagocitar el poc que quedava de Ciutadans amb un discurs a rebuf de l’extrema dreta. Enfront hem trobat un Salvador Illa i PSC impecables, amb una posició centrada en els problemes de la gent, que és el que Catalunya necessita per a superar l’estancament provocat per una dècada de procés.

Mentre independentistes i PP i Vox continuen disposats a sacrificar la convivència a Catalunya per a millorar les seues perspectives electorals en l’àmbit nacional, els socialistes treballarem per culminar el nostre projecte de diàleg i reconciliació.

Catalunya volia un canvi i el tindrà. Perquè, sens dubte, el PSC i el PSOE són les apostes segures per a recosir Catalunya.

Secretari d’Organització del PSPV de Castelló