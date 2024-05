Educació, amabilitat

Que la lectora o el lector sabran diferenciar entre l’educació com forma de tenir coneixement i l’actitud, generalment personal, que marca la manera de comportat-nos en societat. Evidentment, sense ni una ni l’altra es pot tenir una vida social i prou. Però aquesta serà més o menys civilitzada, fins i tot harmoniosa si usem l’educació. És sobre bases com aquestes que la quotidianitat es fa suportable.

Vivim temps en què aquesta darrera accepció del que entenem per bones maneres fluixeja excessivament. Les noves tecnologies, la vida accelerada, la influència de factors nocius i la gran permissibilitat que les societats occidentals ofereixen a la seua ciutadania fan que determinades costums i hàbits siguen tan laxos que ratllen el malestar. I això no és bo en cap sentit. L’educació personal, és a dir, la forma d’acceptar i practicar les formes que ella considera convenients, deuria estar present en cada una de les nostres accions.

Fer un gest dels que l’educació ens recomana i considera convenients, ens pot dur a la suavitat i la consideració de l’altra persona com a igual. I com a digna de respecte.

Senyal de respecte

L’educació no és hipocresia com alguna persona pot considerar. Eixa manera d’actuar, ja siga en societat com en el món íntim, parla en benefici de qui l’executa, i significa una senyal de respecte i consideració cap al proïsme. Amb ella fem l’entorn més considerat. I en aquests temps resulta encara més valuosa.

La gent ens presentem de moltes maneres en públic, en societat. Amb la vestimenta, amb el gest i, evidentment, també en les formes i les paraules. Si aquestes són convenients i conformes a l’entorn, de bon segur que guanyarem en prestigi i reconeixement personal.

Al costat d’aquesta educació podem situar l’amabilitat. Una cara més extensa i ampla de la primera. El tracte afectuós, amb un petit gest, amb un somriure, una ajuda, ens posa en un àmbit d’harmonia. I no em dirà cap lector que, vivint com es viuen i patim temps d’enfrontaments i violències gratuïtes, no resulta fins i tot revolucionari comportar-se educadament i amb amabilitat. Això s’ha sabut sempre. I hi ha savieses antigues que convé no abandonar.

Sociòleg i traductor