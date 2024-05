Innumerables fotos publicadas de uno de los pocos festivales en primera línea de playa que tiene España, como es el Arenal Sound, han provocado que la playa del Arenal sea una de las playas y zonas más conocidas de la capital de la Plana Baixa. Lo que muchas personas de fuera de Burriana quizá desconocen es que este entorno natural lleva 50 años paralizado, como si fuera una foto en blanco y negro de la España de la Transición. Así es como ha permanecido una de las mejores playas de la Comunitat Valenciana, sin avanzar hacia el futuro y sin ofrecer oportunidades tanto turísticas como económicas.

Recientemente, Nuria Montes, consellera de Turismo, visitó Burriana y quedó enormemente sorprendida por la situación de parálisis de esta parte de nuestra fachada marítima, la que califico de una «joya única en la Comunitat Valenciana». Si buscáramos una foto emblemática de municipios turísticos de nuestra provincia como lo son Benicàssim y Peñíscola, todo el mundo imaginaría la playa. Pero detrás de tal atractivo, deben existir infraestructuras y servicios que den soporte a estos visitantes.

Otros artículos de Jorge Monferrer EL TURNO Raíces El turno Yo también me quedo EL TURNO Dar trigo

El mayor reto

Desde antes de asumir la responsabilidad de liderar el ayuntamiento, ya era consciente que no ha habido una estrategia turística clara durante los últimos años, y la parálisis ha minado el enorme potencial que tiene nuestra ciudad. Y este es el mayor de los retos que tenemos por delante y en el que estamos invirtiendo más horas de trabajo. De forma paralela avanzamos en el desarrollo del Arenal, que va a requerir una modificación puntual del Plan General, en resucitar el proyecto de Sant Gregori y en la construcción de la nueva depuradora. Estos tres proyectos son esenciales para dar un vuelco a nuestro proyecto turístico y tener una fachada marítima renovada, con creación de empleo y atracción de inversiones. Una primera línea que tenga en cuenta el turismo del futuro basado en la salud, el tiempo libre, la sostenibilidad y la naturaleza. Esa es la Burriana que queremos.

No tiene sentido construir la Marbella de los 70 pensando en la Burriana del futuro. Por ello, tenemos una estrategia clara y somos conscientes de que estos proyectos no van a salir adelante de la noche a la mañana y que llevarán su tiempo. Eso sí, no debemos cometer los errores del pasado.

Trasladar la depuradora, además de convertir Burriana en una ciudad más sostenible, nos da la oportunidad de transformar de arriba abajo la Serratella. Sacar adelante el proyecto de Sant Gregori nos permitiría ofrecer unos servicios turísticos que podrían competir de tú a tú con otros municipios referentes en ocio. Y, desarrollar nuestro bellísimo Arenal, permitiría devolver una de las mejores playas que tiene nuestra Comunitat Valenciana al siglo XXI.

Alcalde de Burriana