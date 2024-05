Vox, el único dique de contención

Esta semana hemos dado a conocer que desde Vox impulsaremos los trámites para sustituir el nombre de la plaza País Valenciano por su condición de pancatalanista. La actual denominación fue un invento de las izquierdas que distorsiona nuestra historia.

Vox ha llegado para parar los pies al pancatalanismo y devolver el orgullo y la identidad a los valencianos. Decir que somos País Valencià no corresponde a la realidad ni histórica ni social y sería reconocer que pertenecemos a la utópica aspiración separatista dels Països Catalans y que algún día querremos la independencia. Sin embargo, resulta más que evidente que no se puede concebir Castellón sin España y viceversa. Propondremos el cambio por otro nombre en el que se puedan ver representados todos los castellonenses y que no siga ningún criterio ni ideológico ni sectarista.

Topónimo

A esta noticia se suma que recientemente hemos recibido en el Ayuntamiento el primer informe técnico sobre el topónimo de la ciudad y la recuperación de la denominación en castellano junto al valenciano. Un informe que avala el uso histórico del doble topónimo desde prácticamente la fundación de la ciudad.

Vox ha llegado para ser el dique de contención de las políticas catalanistas. A la izquierda se la ha acabado la fiesta que tenían montada con sus socios separatistas; los castellonenses no queremos la unidad con Cataluña, ni física ni lingüística, porque físicamente lo que nos une es España y lingüísticamente el nexo más fuerte es el español.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón