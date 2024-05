És Maig Ceràmic a l’Alcora

Artística, tradicional, contemporània, industrial… l’Alcora respira ceràmica per tots els seus costats. És valor diferencial; passat, present i futur del nostre poble. La posem en valor durant tot l’any, amb iniciatives de tota mena (recuperació patrimonial, exposicions, concursos, rutes, actuacions urbanístiques, fires, activitats didàctiques...) però ho fem d’una forma més visible al maig, ja conegut ací com el mes de la ceràmica.

Aquesta elecció no és casualitat. Va ser en un mes de maig, de fa quasi 300 anys, quan es va posar en funcionament a l’Alcora la fàbrica que ho va canviar tot, la Reial Fàbrica de Pisa i Porcellana del Comte d’Aranda. Des de l’any 2017, en el qual vam iniciar la seua recuperació, i per a commemorar que estem ja molt prop de 2027 (tercer centenari de la seua fundació), celebrem el cicle Maig Ceràmic, dedicat a assumir, reivindicar i celebrar la transcendència que aquesta emblemàtica manufactura ha tingut, té i tindrà per al nostre poble.

Engloba un conjunt d’iniciatives, que arriben fins a mitjan juny, amb les quals volem ressaltar la cultura de la ceràmica que existeix en el nostre municipi i acostar-la tant a veïns com a aquells que ens visiten.

Són activitats molt variades, però sempre en clau ceràmica: xarrades, rutes patrimonials per la naturalesa i pel nucli urbà, exposicions, visites teatralitzades, performances artístiques, música, gala i mostra del 42 Concurs Internacional de Ceràmica-CICA 2024... i també visites comentades al Museu de Ceràmica, que és l’eix vertebrador de tot això.

Dins de la programació, i per a celebrar el Dia Internacional dels Museus, aquest dissabte repetirem una iniciativa que va tindre molt d’èxit en Pasqua, la Ruta Barroca de la Ceràmica, una passejada amb Maxim Garcia Conejos, llicenciat en Història de l’Art, per a descobrir la presència de la ceràmica i la seua influència en l’art a l’Alcora del segle XVIII. Esteu totes i tots convidats a recórrer i descobrir, una vegada més, el nostre patrimoni.

Una fàbrica d’oportunitats

La rehabilitació de la Fàbrica Gran ens ha obert un món de possibilitats al servei de la societat… a més, la seua recuperació ens està permitent dissenyar una interessant oferta turística al voltant del nostre ric patrimoni ceràmic, industrial i natural, amb la qual esperem atraure a un important nombre de visitants, cosa que, al seu torn, repercutirà en benefici de l’economia local, l’hostaleria, el comerç, etc.

En l’any 2016 es va redactar el primer Pla Estratègic de Turisme de l’Alcora que, entre les seues conclusions, ja va destacar la importància de la posada en valor de l’edifici de la Reial Fàbrica per al desenvolupament turístic del nostre municipi. A més d’aquest projecte, durant els últims anys ja han començat a desenvolupar-se recursos turístics i patrimonials vinculats a l’activitat ceràmica que tenim a la nostra localitat.

Fa set anys que estem immersos en aquesta aventura meravellosa i encara queda molt per davant. Després de la rehabilitació en 2021 de la nau dels forns moruns de finals del segle XVIII (primer espai obert al públic), el següent pas consistirà en la recuperació de l’edifici fundacional (1726-1727).

Ja s’ha dut a terme una primera fase, una actuació per a la qual vam aconseguir ajudes per valor de 340.000 euros de la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i el Grup Torrecid. De nou, gràcies per la sensibilitat mostrada cap al patrimoni alcorí i la seua conservació i salvaguarda per a les generacions presents i futures.

El projecte ha estat dirigit a garantir la seguretat i la conservació dels elements estructurals de l’edifici fundacional. A més, ha servit per a retornar la composició original a la façana principal, un canvi molt vistós.

Per a completar la recuperació d’aquesta zona, hem presentat el projecte a la convocatòria d’ajudes del Programa 2% Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Tal com es plasma en el pla Director, la zona fundacional està destinada a ser un espai expositiu i d’interpretació de la Reial Fàbrica i de la indústria ceràmica.

L’objectiu és recuperar l’espai original i el seu pati, mitjançant una intervenció de rehabilitació integral. A més, es planteja traure a la llum el soterrani que existeix sota la nau fundacional, actualment emplenat i segellat.

La Reial Fàbrica constitueix un dels episodis de major rellevància de la història de la ceràmica espanyola. Així, la seua importància sobrepassa, de bon tros, l’escala local.

Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló